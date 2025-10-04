El madridismo está con Xabi Alonso: el Bernabéu coreó su nombre por primera vez

El Santiago Bernabéu lo tiene claro con Xabi Alonso y este sábado coreó su nombre por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid. No ha sido su semana más fácil, ya que siete días no curan las heridas que abren un 5-2 en un derbi. Pero la afición madridista cantó al tolosarra en los mejores momentos del equipo durante la segunda parte en el partido de la jornada 8 de Liga contra el Villarreal.

En medio de la polémica, minutos antes, el Bernabéu también jaleó a Fede Valverde después de una gran acción defensiva. Xabi decidió alinear en el lateral derecho al uruguayo y este respondió con una notable actuación. Ambos fueron coreados en el encuentro y parece haber visos de paz.