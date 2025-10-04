Mbappé sufre un esguince de tobillo y peligra su presencia con Francia

Kylian Mbappé sufrió un ligero esguince en el tobillo derecho en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Su presencia con Francia, que tiene que jugar dos partidos clasificatorios para el Mundial contra Azerbaiyán y Finlandia, está en el aire. Por otro lado, Mastantuono acabó el partido con una leve sobrecarga en los isquios y, dependiendo de su evolución, acudirá con Argentina para los compromisos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Noticia en desarrollo…