Real Madrid
Real Madrid-Villarreal, en directo: sigue el minuto a minuto el partido de la Liga
El Real Madrid buscará la victoria antes del parón de selecciones
Los de Marcelino son terceros en la clasificación a dos puntos de los de Xabi Alonso
Vinicius hace piña con una imagen poco habitual: medio Real Madrid jugando a la PlayStation
Quién es el árbitro del Real Madrid hoy
El Real Madrid volverá a encontrarse con Guillermo Cuadra Fernández. Aunque el CTA rompió la territorialidad en el pasado derbi, poniendo a Del Cerro Grande en el VAR, no será la primera vez que este árbitro madrileño pite al conjunto blanco. Perteneciente al colegio balear, Cuadra cuenta con un amplio –y polémico– historial con los blancos. Además, como revelara hace unos meses el ex árbitro Estrada Fernández, tiene «simpatía» por el Atlético de Madrid.
Real Madrid vs Villarreal hoy: donde juegan
El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se celebrará este apasionante Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 de la Liga. Este campo que fue inaugurado en 1947 y que tiene capacidad para 80.000 aficionados presentará, sin duda, un lleno para intentar animar a los suyos para que logren la victoria. Es uno de los recintos más importantes de nuestro país y es el gran favorito para ser la sede de la final del Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.
Dónde ver el Real Madrid vs Villarreal: canal de TV y online gratis
Uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país la mitad de los partidos de cada jornada del campeonato nacional de España fue Dazn. Este Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago, por lo que habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol de nuestro país para ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Horario Real Madrid-Villarreal
La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Villarreal de la jornada 8 del campeonato liguero español para este sábado 4 de octubre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el horario de este partidazo a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar puntualmente en el Santiago Bernabéu en este duelo entre los de Chamartín y el Submarino Amarillo.
Alineación del Villarreal
Marcelino saldrá en el Santiago Bernabéu con la siguiente alineación: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Thomas Partey, Gueye; Buchanan, Oluwaseyi y Moleiro
Alineación del Real Madrid
Xabi Alonso jugará con el siguiente once ante el Villarreal: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Muy buenas noches y bienvenidos al partidazo en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de la Liga. El último partido de los de Xabi Alonso antes del parón de selecciones. ¡Comenzamos!
El Real Madrid recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la jornada 8 de la liga. Aunque el equipo llega de una dura derrota en el derbi, la goleada en Champions frente al Kairat les ha servido para coger confianza de cara al último partido antes del parón de selecciones. Una cita ante un rival complicado que luchará por rascar puntos y apretar la cima de la clasificación. los de Marcelino son terceros a tan solo dos puntos de los de Xabi Alonso y a tres del líder, el FC Barcelona.
Así está la clasificación de la Liga
El Real Madrid es segundo en la clasificación con 18 puntos después de sufrir el primer pinchazo de la temporada la pasada jornada frente al Atlético. Está a tan solo un punto del FC Barcelona, mientras que el Villarreal le sigue muy de cerca al ser terceros en la tabla con 16 puntos, dos menos que los de Xabi Alonso y tres del liderato.
El Real Madrid quiere cerrar la herida
En el Real Madrid solo piensan en volver a ganar semana a semana. El derbi fue un golpe que dejó tocada a la plantilla y quieren volver a sumar de tres en tres para darle caza al FC Barcelona. La goleada ante el Kairat sirvió para recuperar sensaciones e irse con buena cara al parón de selecciones. A pesar de las bajas en defensa, los de Xabi Alonso buscarán dar una alegría al Santiago Bernabéu con un Kylian Mbappé imparable.
Duelo de altura en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. El Santiago Bernabéu será el escenario en el que los de Xabi Alonso buscarán dormir líderes y retomar su gran estado de forma en el campeonato nacional, aunque no será nada fácil porque el submarino amarillo es uno de los equipos más en forma. Aún así, Kylian Mbappé y compañía buscarán dar una fiesta a la afición blanca.
Valverde jugará de lateral derecho
La gran novedad del once de Xabi Alonso es la titularidad de Fede Valverde como lateral derecho. Fue suplente ante el Almaty en medio de sus declaraciones acerca sobre jugar en esa posición. Una decisión que cierra las especulaciones sobre una mala relación entre ambos.