Real Madrid-Villarreal, en directo: sigue el minuto a minuto el partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la jornada 8 de la liga. Aunque el equipo llega de una dura derrota en el derbi, la goleada en Champions frente al Kairat les ha servido para coger confianza de cara al último partido antes del parón de selecciones. Una cita ante un rival complicado que luchará por rascar puntos y apretar la cima de la clasificación. los de Marcelino son terceros a tan solo dos puntos de los de Xabi Alonso y a tres del líder, el FC Barcelona.

Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid- Villarreal.

Real Madrid-Villarreal, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Real Madrid es segundo en la clasificación con 18 puntos después de sufrir el primer pinchazo de la temporada la pasada jornada frente al Atlético. Está a tan solo un punto del FC Barcelona, mientras que el Villarreal le sigue muy de cerca al ser terceros en la tabla con 16 puntos, dos menos que los de Xabi Alonso y tres del liderato.

El Real Madrid quiere cerrar la herida

En el Real Madrid solo piensan en volver a ganar semana a semana. El derbi fue un golpe que dejó tocada a la plantilla y quieren volver a sumar de tres en tres para darle caza al FC Barcelona. La goleada ante el Kairat sirvió para recuperar sensaciones e irse con buena cara al parón de selecciones. A pesar de las bajas en defensa, los de Xabi Alonso buscarán dar una alegría al Santiago Bernabéu con un Kylian Mbappé imparable.

Duelo de altura en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. El Santiago Bernabéu será el escenario en el que los de Xabi Alonso buscarán dormir líderes y retomar su gran estado de forma en el campeonato nacional, aunque no será nada fácil porque el submarino amarillo es uno de los equipos más en forma. Aún así, Kylian Mbappé y compañía buscarán dar una fiesta a la afición blanca.