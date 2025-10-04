Por qué no juega Bellingham el partido del Real Madrid contra el Villarreal

La ausencia de Jude Bellingham es una de las novedades en el once del Real Madrid este sábado para medirse al Villarreal. Por segunda vez seguida, el inglés es suplente y la suplencia de Almaty no le gustó nada. Pero Xabi Alonso no cede y en el partido de la jornada 8 de Liga no será titular por decisión técnica.

Bellingham volvió a ser titular en el derbi del pasado sábado después de superar la lesión de hombro, no hizo un buen partido y siete días más tarde se queda en el banquillo. El británico fue clave en la temporada de su debut, logrando Liga y Champions, pero su nivel bajó considerablemente la pasada campaña.

En la actual aún no ha podido demostrar sus dotes, aunque Xabi cree en él a ultranza. «Jude es un jugador fundamental por su calidad y es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel», afirmó el tolosarra en la rueda de prensa previa al choque en el Santiago Bernabéu.

De momento, el inglés se vuelve a quedar en el banquillo, aunque desde que reapareció ante el Espanyol ha tenido minutos en todos los encuentros. Jugó uno contra los pericos, 19 con el Levante y saltó directamente a la alineación del derbi en el Metropolitano. Su actuación fue floja y demostró que no está al 100% y es por eso que frente al Kairat tan sólo disputó los últimos 10 minutos con el partido liquidado.

Bellingham quiere más

Esa última suplencia no terminó de gustar a un Bellingham que está ansioso por tener minutos, pero al que desde el cuerpo técnico de Xabi deben ir dosificando. El inglés está recuperado de la cirugía, pero todavía está lejos de su mejor nivel, por mucho que quiera más minutos y protagonismo. Jude no se sintió señalado, pero sí consideraba que era un partido para tener presencia en el campo. Algo que no sucedió.