Jude Bellingham demanda cariño. El inglés quiere ir más rápido de lo que considera el cuerpo técnico del Real Madrid que debería. Tras ser operado del hombro después del Mundial de Clubes, el plan era que regresase tras el parón de selecciones del mes de octubre, pero acortó plazos hasta estar disponible bastante antes. Volvió a una convocatoria contra el Marsella, tuvo sus primeros minutos frente al Espanyol y fue titular contra el Atlético en un derbi en el que quedó de manifiesto su falta de ritmo. Tras esto, Xabi Alonso lo dejó en el banquillo contra el Kairat en un partido en el que el donostiarra puso de inicio a siete supuestos titulares.

Esta suplencia no terminó de gustar a un Bellingham que está ansioso por tener minutos, pero al que desde el cuerpo técnico de Xabi deben ir dosificando. El inglés está recuperado de la cirugía, pero todavía está lejos de su mejor nivel, por mucho que quiera más minutos y protagonismo. Jude no se sintió señalado, pero sí consideraba que era un partido para tener presencia en el campo. Algo que no sucedió.

Bellingham es un jugador fundamental para Xabi Alonso, aunque el inglés quiere tener más protagonismo. Teme perder la etiqueta de intocable, aunque nada más lejos de la realidad, puesto que para el donostiarra es pieza clave en el centro del campo. «Después de la lesión, poco a poco está mejor y con ganas de poder jugar y aportar. Es un jugador fundamental por su calidad, su despliegue y lo desequilibrante que es. Es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel», aseguraba el técnico en la previa contra el Villarreal, donde, en principio, Jude también será suplente.

Un cerebro para Xabi

Xabi Alonso siempre ha estado convencido de que el futuro de Jude en el Real Madrid pasa más por crear que por dejarse caer en el área. Además, lo que es seguro tras una temporada regular y el paso por el quirófano es que debe elevar su nivel, porque su papel dentro del once titular del donostiarra será capital.

Ancelotti y su cuerpo técnico ya intentaron el curso pasado, con poco éxito, que Bellingham llenara el enorme vacío que había dejado Kroos. Con la llegada de Xabi, la idea del donostiarra es que el inglés pase a tener un sitio fijo en el centro del campo. Una posición que no es para nada desconocida para él, pero a la que deberá adaptarse, ya que físicamente tendrá que mejorar para poder viajar con frescura de un área a otra. Ese será uno de los grandes objetivos del cuerpo técnico a partir de ahora.