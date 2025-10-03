Kylian Mbappé ya es un bicho y comienza a mirar a la cara a Cristiano Ronaldo. Los números del delantero francés en este inicio de campaña recuerdan a los del mejor Cristiano durante su etapa en el club blanco. Un jugador que era la bandera del equipo en cada partido y que era capaz de liderarlo a base de goles. Eso mismo está ya haciendo Kylian. Rompiendo todas las barreras y con el objetivo de hacer historia en el Real Madrid.

Si hay algún jugador en la actual plantilla del Real Madrid que puede alcanzar dentro de unos años las cifras históricas que anotó Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca ese es Kylian Mbappé. Y eso que está comenzando su segundo año como jugador blanco.

La estrella lusa marcó 451 goles con la camiseta del Real Madrid en 438 partidos oficiales. Unas cifras estratosféricas que solamente están al alcance de unos pocos elegidos. Y en ese club quiere estar un Kylian Mbappé que ha empezado la actual temporada a un ritmo goleador incluso superior a los que marcaba Cristiano.

En el inicio de su segunda temporada en el Real Madrid, el delantero francés lleva 54 goles en 67 partidos con la camiseta madridista. Es su segunda temporada como madridista. Tiene solamente 26 años, por lo que todavía tiene tiempo para marcar una época como jugador blanco.

En el inicio de esta temporada, Kylian Mbappé promedia un gol cada 60 minutos de partido. Ha disputado nueve encuentros en esta campaña con los blancos y acumula 13 goles ya después del hat-trick contra el Kairat Almaty el pasado martes en la Champions League. Uno a Osasuna, dos al Oviedo, otro a la Real Sociedad, dos al Marsella, uno al Espanyol, dos al Levante, uno al Atleti y los tres al Kairat. Solamente se ha quedado sin marcar esta temporada contra el Mallorca. Y su próxima víctima quiere que sea el Villarreal el sábado.

Números bestiales de Mbappé que comparados con el inhumano Cristiano Ronaldo en la temporada 14/15 sorprenden y mucho. Porque le mira a los ojos. El portugués en aquella campaña hizo 61 goles en 54 partidos disputados y promedió un gol cada 76 minutos. El promedio actual del galo es mejor y si sigue a este increíble ritmo durante todo el año sus cifras pueden ser históricas.

Otra característica donde Mbappé ya ha demostrado que es un bicho es en su hambre competitiva. Le ha metido un plus este año y lo está demostrando en cada partido. Quiere jugar siempre y quiere marcar siempre. Le da igual el rival. La presión ante el Kairat en cada balón con el resultado a favor ilusionó al madridismo y recordó a esa hambre que siempre tuvo Cristiano en el Madrid.