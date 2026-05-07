Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras la pelea con Tchouaméni y guardará dos semanas de reposo

Federico Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras la pelea con Aurélien Tchouaméni y deberá guardar dos semanas de reposo. El uruguayo se trasladó tras lo sucedido al Hospital Sanitas Valdebebas, donde fue sometido a pruebas, que revelan la gravedad de las consecuencias del enfrentamiento con su compañero. No estará disponible durante un periodo de dos semanas, «tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico», independientemente de las sanciones deportivas que puedan recaer por parte del club.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico», señala el club.

La pelea comenzó en el entrenamiento de este jueves en Valdebebas, con un ambiente de mucha tensión entre los dos jugadores. Valverde y Tchouaméni llegaron a las manos tras una discusión previa. Al parecer, el uruguayo se negó a saludar al futbolista francés al comienzo de la sesión, lo que provocó una situación de mucha tensión entre los dos integrantes de la primera plantilla del Real Madrid en la sesión de entrenamiento.

Tras la pelea, Valverde estuvo en la clínica de Sanitas de Valdebebas por protocolo porque se habría hecho una brecha. Aunque esa brecha no fue provocada por Tchouaméni, sino por un accidente del charrúa en el vestuario durante la discusión, que se golpeó con la mesa central. Después de recibir el alta, su mujer, Mina Bonino, le llevó de vuelta a la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El Real Madrid abre expediente a los dos

Antes de emitir el parte médico, el club madridista sacó un comunicado anunciando que había abierto un expediente disciplinario a Tchouaméni y Valverde por los hechos acontecidos este jueves en Valdebebas. En el mismo, el Real Madrid informa de que «tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni».

«El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes», concluye el comunicado. De momento, el jugador uruguayo estará entre 10 y 14 días de baja por el traumatismo craneoencefálico y no podrá viajar a Barcelona para jugar el Clásico.