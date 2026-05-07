Una pelea con consecuencias: el Real Madrid prepara sanciones para Tchouaméni y Valverde

Día complicado el que se ha vivido este martes en Valdebebas. De esos que tardan en olvidarse y de los que conllevan consecuencias. Graves consecuencias. Las alarmas saltaron tras un incidente muy serio protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Lo que comenzó como una discusión derivada de un desencuentro previo terminó con tensión física, una aparatosa caída del uruguayo y la inmediata reacción del club, que ya trabaja en posibles sanciones disciplinarias.

Todo ocurrió después del entrenamiento matinal. Según las informaciones que maneja el club, ambos jugadores, que ya habían tenido un enfrentamiento este lunes, volvieron a discutir. La tensión fue creciendo hasta que se produjo un forcejeo entre los dos futbolistas. En medio del zarandeo, Valverde resbaló y acabó golpeándose con fuerza la cabeza contra una de las mesas centrales del vestuario.

El golpe fue importante. Los servicios médicos actuaron rápidamente y atendieron al uruguayo en las propias instalaciones de Valdebebas. Allí le realizaron una primera cura y tuvieron que ponerle puntos antes de trasladarlo al hospital Sanitas de Valdebebas para someterle a las pruebas protocolarias tras una conmoción. Después de los exámenes médicos, el jugador regresó a su domicilio.

En ningún momento Álvaro Arbeloa abandonó Valdebebas para acompañar al futbolista al hospital. El técnico sí estuvo junto a Valverde mientras era atendido en la sala médica de la ciudad deportiva, pero posteriormente fue uno de los doctores del club quien acompañó al jugador al centro hospitalario.

Más allá de la preocupación médica, dentro del Real Madrid el foco ya está puesto en las consecuencias disciplinarias del incidente. La reacción del club fue inmediata, con José Ángel Sánchez, director general de la entidad, acudiendo al lugar de los hechos. Desde Valdebebas se abrió un expediente informativo nada más conocer todos los detalles de lo sucedido. Una medida que, salvo giro inesperado, desembocará en la apertura formal de expedientes disciplinarios para ambos futbolistas.

Y ahí está ahora mismo el gran asunto. Porque el Madrid considera muy grave que una situación interna termine de esta manera, especialmente en un momento tan delicado de la temporada. En el club entienden que hay líneas que no se pueden cruzar y que este tipo de episodios dañan directamente la imagen y la convivencia del vestuario.

Por eso, las sanciones están encima de la mesa y se dan prácticamente por seguras. Estas podrían ir desde multas económicas importantes hasta medidas disciplinarias deportivas, dependiendo de cómo avance el expediente y de las conclusiones finales que saque el club. En Valdebebas quieren actuar con firmeza y mandar un mensaje claro al vestuario: no se tolerarán comportamientos de este tipo.

Eso sí, el Real Madrid todavía no ha hecho oficial la apertura de los expedientes disciplinarios. El club comunicará públicamente su decisión cuando considere cerrado el proceso interno de recopilación de información. Pero a estas horas, dentro del Real Madrid, hay una sensación evidente: el asunto va muy en serio.