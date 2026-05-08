El Bournemouth aparta a Álex Jiménez por supuestos mensajes con una chica menor de edad

El Bournemouth ha anunciado en un comunicado su decisión de apartar al futbolista Álex Jiménez por unas supuestas conversaciones por redes sociales con una chica de 15 años. El club de la Premier League ha optado por dejar el lateral español fuera de la convocatoria para el encuentro liguero ante el Fulham hasta que se aclare la situación. La filtración del supuesto intercambio de mensajes entre Álex Jiménez y una menor de edad, en la que ella le advierte de que tiene 15 años, se ha viralizado en las últimas horas y ha obligado al Bournemouth a tomar medidas.

El equipo que dirige Andoni Iraola prescindirá del futbolista de 21 años para la jornada 36 de la Premier League, en la que está en juego su clasificación para las competiciones europeas. El internacional sub-21 se ha convertido en una pieza imprescindible en el Bournemouth en su primera temporada en Inglaterra, donde es titular indiscutible y destaca por ser un lateral o carrilero centrado en el juego ofensivo. Pese a que no hay evidencias de que Álex Jiménez llegara a tener un encuentro con la chica, el club inglés ha optado por apartar de manera momentánea al futbolista.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

En los supuestos mensajes difundidos en redes sociales, el jugador del Bournemouth le invitó a quedar y destacó que «nunca he estado con una chica de 15 años·». El propio Álex Jiménez de arrepintió después, zanjando su conversación por redes sociales con la mencionada. «Espero que todo vaya bien. No volveremos a hablar hasta dentro de un tiempo», señaló. «No quiero problemas. Fue un error hablar contigo», concluyó la supuesta conversación por redes sociales entre ambos. Estos mensajes han desatado una oleada de críticas al futbolista, al que ha acabado apartando el Bournemouth hasta que se resuelta la situación.

El comunicado del Bournemouth sobre Álex Jiménez

El Bournemouth no ha tardado en pronunciarse a través de un comunicado en sus canales oficiales. «El Bournemouth es consciente de las publicaciones que circulan en redes sociales e involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club está al tanto de la gravedad del asunto y actualmente se está investigando. Por este motivo, Álex no formará parte de la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más declaraciones por el momento», han señalado en su página web los cherries.