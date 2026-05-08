Ni Adidas ni ON: las nuevas Skechers Slip-ins GO Walk 8 son ligeras, bonitas y ahora triunfan entre los hombres que más deporte hacen

En un momento en el que las marcas más conocidas siguen marcando tendencia, Skechers está consiguiendo destacar con una propuesta que va directa a lo que muchos buscan de verdad. Las nuevas Skechers Slip-ins GO WALK 8 se están convirtiendo en una de las opciones más comentadas entre hombres que caminan mucho o practican deporte de forma habitual. No es casualidad, pues combinan ligereza, facilidad de uso y una sensación cómoda desde el primer momento que está convenciendo a cada vez más gente.

Uno de los aspectos que más llama la atención es lo fácil que resulta ponérselas. Gracias al sistema Slip-ins, no hace falta agacharse ni usar las manos, sino que el pie entra directamente y queda bien sujeto. Puede parecer un detalle pequeño, pero en el día a día se nota bastante, sobre todo para los que van con prisa o simplemente buscan algo más cómodo. Este diseño incorpora una pieza en el talón que ayuda a mantener el pie en su sitio sin necesidad de ajustar cordones, lo que hace que la experiencia sea más rápida y sencilla sin perder seguridad al caminar.

A partir de ahí, lo que termina de enganchar es la sensación al andar. Son zapatillas muy ligeras, con una parte superior de malla que permite que el pie respire mejor, algo clave cuando se usan durante muchas horas seguidas o en días de calor. Esa combinación de poco peso y buena ventilación hace que no resulten pesadas ni carguen el pie, incluso después de varios kilómetros. De hecho, este tipo de modelos están pensados precisamente para caminar mucho sin terminar con esa sensación de cansancio acumulado que aparece con otros zapatos más rígidos.

Las Skechers de moda entre los deportistas

La amortiguación también juega un papel importante. Estas GO WALK 8 incorporan tecnologías propias de la marca como la mediasuela ULTRA GO y la plantilla Air-Cooled Goga Mat, que ayudan a que la pisada sea más suave y con cierto rebote en cada paso. En la práctica, esto se traduce en una sensación más cómoda al caminar durante tiempo prolongado, algo que valoran especialmente aquellos que superan fácilmente los 8.000 o 10.000 pasos al día. No es una zapatilla pensada solo para momentos puntuales, sino para acompañar durante toda la jornada.

El diseño también suma. Mantiene una línea sencilla, deportiva y fácil de llevar, sin colores excesivos ni detalles que llamen demasiado la atención. Eso hace que encajen bien con ropa de deporte, pero también con un estilo más relajado para el día a día. No buscan destacar por ser las más llamativas, sino por cumplir bien, ser cómodas y agradables de llevar durante horas.

Skechers vuelve a acertar con un modelo que pone el foco en lo que muchos usuarios realmente valoran. Las Slip-ins GO WALK 8 se están ganando su sitio entre quienes caminan mucho o buscan unas zapatillas ligeras para el día a día, sin complicaciones y sin tener que recurrir siempre a las marcas más caras, pues este modelo se puede comprar por 100 euros tanto en tiendas físicas como online.