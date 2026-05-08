Mientras todo el mundo se fija en Irán, Andalucía se ha convertido en el punto clave de Europa tras hallarse 40 millones de toneladas de minerales críticos

Mientras media Europa sigue pendiente de lo que pasa alrededor de Irán y de cómo puede afectar al petróleo o a la energía, en el sur de España ha aparecido otra noticia que también tiene mucho que ver con el futuro económico y energético del continente. Y esta vez el nombre que vuelve a sonar con fuerza es el de Huelva y sus recursos en algo esencial como son los minerales críticos.

La empresa canadiense Pan Global Resources ha presentado las primeras cifras del Proyecto Escacena, una zona situada en plena Faja Pirítica Ibérica donde llevan tiempo realizando trabajos de exploración. Según los datos difundidos por la compañía, entre los depósitos de La Romana y Cañada Honda habría más de 40 millones de toneladas de mineralización con presencia de cobre, estaño, plata y oro. Una cifra que, lógicamente, ha despertado bastante interés dentro del sector minero y energético.

No es casualidad que este anuncio llegue justo ahora. Europa lleva meses buscando cómo depender menos de otros países para conseguir minerales clave para las renovables, los coches eléctricos o las grandes redes eléctricas. El cobre, de hecho, se ha convertido en uno de los materiales más buscados porque está prácticamente en todo lo relacionado con la electrificación. Eso sí, los expertos insisten en una idea importante: encontrar recursos minerales no significa que mañana vaya a abrirse una mina. Antes todavía quedan estudios, permisos ambientales y muchos años de trabajo por delante.

Andalucía en el foco tras hallarse 40 millones de toneladas de minerales críticos

El Proyecto Escacena se encuentra en el este de la Faja Pirítica Ibérica, una de las zonas con más tradición minera de Europa. El área está próxima a enclaves históricos como Riotinto, Aznalcóllar o Los Frailes y, según Pan Global Resources, ya supera las 13.900 hectáreas de derechos mineros bajo control de la compañía.

La estimación de recursos de minerales críticos tiene fecha efectiva de 31 de diciembre de 2025 y ha sido elaborada bajo el estándar internacional NI 43-101, un sistema técnico utilizado especialmente en Canadá que obliga a respaldar los cálculos con información científica revisada por especialistas cualificados.

El depósito de La Romana concentra la mayor parte del recurso identificado. La compañía calcula allí 32,4 millones de toneladas medidas e indicadas con cobre, estaño y plata, además de otros 4 millones de toneladas inferidas. En términos de contenido metálico, se estiman unas 119.500 toneladas de cobre, 8.800 toneladas de estaño y alrededor de 1,7 millones de onzas de plata. Por su parte, Cañada Honda presenta un perfil más ligado al oro. Allí se estiman 5 millones de toneladas inferidas con unas 104.000 onzas de oro, además de cobre y plata.

Un recurso no es una reserva minera

Aunque las cifras son elevadas y han despertado mucho interés, conviene diferenciar bien algunos conceptos. Lo anunciado por Pan Global son recursos minerales, no reservas mineras. Eso significa que existe una estimación geológica basada en perforaciones y estudios técnicos, pero todavía no se ha demostrado la viabilidad económica completa del proyecto. Para llegar a convertirse en reserva hacen falta estudios más avanzados, análisis financieros, permisos ambientales y evaluaciones técnicas mucho más detalladas.

La propia compañía recuerda en su informe que los recursos inferidos presentan un mayor grado de incertidumbre y que no existe aún garantía de explotación rentable. También influye la llamada ley de corte, el umbral mínimo utilizado para decidir qué material entra dentro del cálculo del recurso. En La Romana se utiliza una ley de corte del 0,2% de cobre, mientras que en Cañada Honda se aplica 0,25 gramos de oro por tonelada. Si cambian los costes de extracción, los precios internacionales o la tecnología disponible, esas cifras también podrían variar.

Por qué el cobre se ha convertido en un metal estratégico

El cobre es uno de los minerales más buscados actualmente porque resulta esencial para prácticamente toda la transición energética. Se utiliza en redes eléctricas, motores, puntos de recarga, placas solares, aerogeneradores y vehículos eléctricos.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda de cobre seguirá creciendo en las próximas décadas a medida que avance la electrificación global. Y ahí aparece uno de los grandes problemas europeos, gran parte de esos materiales depende todavía de importaciones exteriores.

Precisamente por eso Bruselas aprobó la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, con la intención de aumentar la extracción, el procesado y el reciclaje dentro del territorio comunitario. Europa busca reducir riesgos de suministro y evitar depender excesivamente de un solo país en minerales considerados estratégicos. En ese contexto, proyectos como Escacena empiezan a llamar la atención porque podrían reforzar parte del abastecimiento europeo en el futuro, aunque todavía estén en una fase inicial.

El impacto ambiental

La minería sigue generando debate, especialmente en una zona tan sensible como la Faja Pirítica Ibérica. Aunque el proyecto continúa en fase de exploración, cualquier posible explotación futura tendría que superar evaluaciones ambientales, controles administrativos y periodos de información pública. La gestión del agua, los residuos mineros y la restauración del terreno suelen ser las cuestiones que más preocupación generan entre los vecinos y organizaciones ecologistas. Y precisamente ahí estará una de las claves si Escacena termina avanzando hacia fases más desarrolladas.