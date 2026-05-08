Rafa Jódar se olvida de Sinner ganando a Borges en Roma
Rafa Jódar pasó varios aprietos ante el portugués
El español fue de menos a más y avanza a la segunda ronda en Roma
Rafa Jódar sufrió, pero venció con autoridad en el primer partido del Masters 1000 de Roma ante el portugués Nuno Borges. Después de caer ante Sinner en Madrid, el tenista español logró imponer su estilo remontando un partido que se complicó mucho en el primer set y que acabó dominando en el segundo para darse a conocer en la capital italiana.
Ya desde el primer juego se notaba que el partido iba a ser un tremendo dolor de cabeza para Rafa Jódar. El portugués empezó fuerte en el arranque del partido con dejadas que estaban frustrando al español. Aquella imagen ante Sinner no se estaba viendo y eso provocó que, en apenas 20 minutos, Nuno Borges se hubiera puesto 3-1 con break incluido. Fue entonces cuando Jódar respiró y volvió a ser ese tenista atrevido que maravilló Madrid.
Ajusto más las bolas que enviaba a fondo de pista y fue escalando poco a poco. De hecho, Rafa fue mejorando tanto boleas como dejadas hasta tal punto de hacerle el portugués con dos breaks casi de forma consecutiva. Se puso 4-5 y de ahí no dejó de pisar el acelerador. Tampoco iba a renunciar Borges, que defendía sus servicios como podía, pero ya no estaba tan fino en sus liftadas. En un primer set de momentos para ambos, Jódar se impuso en el tie break que le llevó una primera manga complicada.
El segundo set fue más cómodo para Jódar. El español mostró más confianza, al contrario de un Borges que había quedado tocado después de dejarse remontar. Empezó Rafa con un break, más suelto, más él mismo. Moviendo de lado a lado a Borges, incomodándole y forzándole errores que no estaba cometiendo antes. Borges se veía superado, aunque cada vez que podía se le acercaba aprovechando sus servicios. Intentó por todos los medios romperle algún servicio para aferrarse a un hipotético tercer set, pero Rafa Jódar acabó imponiéndose su estilo imbatible para seguir su camino en Roma.