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Estados Unidos empieza a consolidar un cambio de enfoque en la regulación del vapeo, apostando por un modelo más matizado y sustentado en la evaluación científica individual de cada producto. Frente a las políticas de prohibición generalizada aplicadas en los últimos años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está avanzando hacia un sistema que distingue entre tipos de sabores, perfiles de riesgo y potencial utilidad para fumadores adultos que buscan abandonar el cigarrillo convencional.

En este contexto, la FDA ha autorizado por primera vez varios cigarrillos electrónicos con sabores distintos al tabaco para su comercialización entre adultos mayores de 21 años. La decisión supone un giro relevante en la estrategia del regulador estadounidense, que durante años mantuvo una política especialmente restrictiva hacia los productos aromatizados por su posible atractivo entre menores.

El nuevo enfoque de la agencia no implica una liberalización general del mercado, sino una regulación más selectiva basada en revisiones científicas exhaustivas producto por producto. El objetivo, según defiende la FDA, es encontrar un equilibrio entre dos prioridades de salud pública: evitar el acceso y la iniciación juvenil al vapeo y, al mismo tiempo, no cerrar la puerta a alternativas potencialmente menos dañinas para fumadores adultos que no consiguen dejar el tabaco de combustión.

La agencia ha dado luz verde a los cigarrillos electrónicos de la empresa Glas, con sede en Los Ángeles, en sabores de mango, arándano y dos variedades de mentol.

«Sólo se autoriza aquello que demuestra ayudar a fumadores adultos a abandonar el cigarrillo sin aumentar la iniciación juvenil, un equilibrio que busca evitar tanto el daño del tabaco combustible como los fallos del prohibicionismo».

Esta aprobación marca un cambio tras años en los que la FDA trabajó agresivamente para regular los cigarrillos electrónicos con sabor, rechazando más de un millón de productos con sabor a frutas, dulces y postres, según documentos judiciales.

Evidencia científica

Este enfoque encuentra respaldo en la evidencia científica. Un estudio longitudinal publicado en Internal and Emergency Medicine analizó durante dos años a 22.905 fumadores adultos en Estados Unidos y concluyó que el uso de cigarrillos electrónicos con sabor mentolado se asocia a tasas significativamente más altas de abandono completo del tabaco frente a los dispositivos con sabor tabaco.

Los resultados muestran una probabilidad de dejar de fumar entre un 11 % y un 15 % superior, un efecto robusto y consistente incluso bajo los supuestos estadísticos más conservadores. Además, el mayor beneficio se observa en fumadores de cigarrillos no mentolados, lo que refuerza el papel del mentol como herramienta eficaz de transición, no como un elemento cosmético.

El criterio de la FDA: proteger a los menores sin bloquear alternativas para adultos

La clave del modelo estadounidense no está únicamente en qué sabores se permiten, sino en cómo se regulan. La FDA basa sus decisiones en revisiones científicas exhaustivas producto por producto bajo el estándar legal de protección de la salud pública.

El criterio central del regulador es doble: impedir la iniciación juvenil y, al mismo tiempo, facilitar alternativas potencialmente menos dañinas para fumadores adultos que no logran abandonar el tabaco de combustión. Sólo se autorizan aquellos productos que demuestran un beneficio neto para la salud pública.

Este enfoque busca evitar dos riesgos simultáneos: el daño derivado del cigarrillo convencional y los efectos contraproducentes de un prohibicionismo absoluto que pueda dificultar el abandono del tabaco.

En los últimos años, distintos sectores políticos y empresariales en Estados Unidos han mostrado una posición favorable hacia la industria del vapeo tras los estudios que se están presentando y por una regulación menos restrictiva de estos productos alternativos al tabaco.

Bélgica endurece la regulación y Europa estudia seguir el mismo camino

Mientras Estados Unidos avanza hacia una regulación más selectiva, Bélgica acaba de aprobar una prohibición prácticamente total de los sabores en productos de vapeo, permitiendo únicamente sabores tabaco o neutros.

La medida no distingue entre adultos y menores ni entre perfiles de riesgo diferenciados, y ha sido criticada por sectores científicos que consideran que ignora parte de la evidencia disponible sobre el potencial papel de algunos sabores en la reducción del tabaquismo.

El debate cobra ahora especial relevancia en Bruselas. La futura revisión de la Directiva Europea sobre Productos del Tabaco (TPD) podría acercar a la Unión Europea a modelos más restrictivos similares al belga, justo cuando la FDA parece dirigirse hacia un sistema más flexible y basado en evidencia científica individualizada.

Científicos europeos alertan contra estas decisiones

La preocupación ya ha sido trasladada formalmente a la Comisión Europea. Un grupo de 26 médicos y científicos europeos ha pedido que la regulación del tabaco y de las alternativas de nicotina se base en criterios científicos y en diferencias reales de riesgo entre productos.

Los expertos reclaman evitar políticas generalistas que equiparen todos los productos independientemente de su perfil de daño potencial y advierten contra legislaciones impulsadas «desde el miedo o la simplificación».

A su juicio, ignorar estudios como el publicado en Internal and Emergency Medicine o las conclusiones de distintos organismos científicos puede dificultar estrategias eficaces de reducción del daño y acabar perpetuando el consumo del producto más letal: el cigarrillo combustible.

La FDA renueva IQOS

Otro ejemplo claro de regulación en base a estudios científicos se apreció hace dos semanas cuando la FDA autorizó a IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), una decisión excepcional que consolida este dispositivo como el único producto de tabaco calentado con permiso explícito del regulador para comunicar una reducción de exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.

En su conclusión, la FDA concluyó literalmente: «Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas».

Además, confirmó uno de los puntos más importantes a la hora de reconocer que un producto nocivo es de menor riesgo. «La evidencia científica disponible, sin realizar estudios epidemiológicos a largo plazo, demuestra que una reducción medible y sustancial de la morbilidad o mortalidad entre los consumidores individuales de tabaco es razonablemente probable».