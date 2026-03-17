Suena a ciencia ficción pero el ‘sueño prodrómico’ existe: tu cerebro sabe que te vas a poner enfermo antes que tú y te avisa

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Pesadillas, sueños y otros. Es una de las tónicas de las nuevas generaciones con la cantidad de inputs y estrés que se generan a diario. Con ello, hay quienes establecen que el cerebro sabe que te vas a poner enfermo gracias al sueño prodrómico, aunque ya sabemos que no se trata de una ciencia exacta. ¿Qué quiere decir y cómo funciona este tipo de sueño?

Según expertos citados por el medio Daily Mail, existen diversos episodios durante el sueño especialmente en momentos de estrés o ansiedad, y relacionados con cambios biológicos que el organismo experimenta antes de que aparezcan síntomas de enfermedad. «El cerebro, que se mantiene activo incluso durante el descanso, monitorea constantemente el funcionamiento del cuerpo. Cuando detecta alteraciones internas, podría traducirlas en imágenes simbólicas durante el sueño», mencionan. A ello le llaman sueños prodrómicos, es decir, los que podrían llegar a anticipar enfermedades porque reflejan las primeras señales fisiológicas que aún no son perceptibles cuando la persona está despierta. Es más, los expertos de Medscape tienen claro que hoy nuevos modelos neurocientíficos y estudios clínicos comienzan a aportar datos biológicos sobre los mecanismos por los cuales el cerebro podría detectar patologías en estadios tempranos durante el sueño.

Qué es un sueño prodrómico y por qué puede avisarnos de que enfermaremos

En general, el concepto de prodrómico es, según Medicover Hospitals, es aquella señal que pueden dar a conocer diversas enfermedades. Ya no hablamos de sueños, sino a los signos sutiles que dan una pista de que algo se está gestando en el cuerpo.

Las causas de la fase prodrómica pueden variar según la enfermedad específica a la que precede. Puede desencadenarse por diversos factores, como la predisposición genética, las influencias ambientales o los problemas de salud subyacentes. Comprender la fase prodrómica a veces puede ayudar a la detección temprana y a la intervención, lo que puede conducir a mejores resultados.

Para los expertos de Medicover Hospitals, si notas algún cambio inusual en tu cuerpo o en tu comportamiento que parezca fuera de lo normal, es fundamental que prestes atención y consultes con un proveedor de atención médica para que te haga una evaluación adecuada.

Los psicólogos de Doctoralia destacan que en salud mental el término pródromo se refiere a los signos y síntomas que preceden a una enfermedad mental. En concreto en las psicosis, básicamente podríamos definirlo como aquellos síntomas y signos tempranos que pueden indicar la presencia de una enfermedad mental o preceder a la instauración de los síntomas psicóticos.

Pero el pródromo no se suele confirmar del todo hasta que aparece la enfermedad en sí. Es decir, en cierta manera funciona de manera retrospectiva. Para los expertos, hay que estar atentos a cambios en la conducta externa del sujeto, a su experiencia interna y a su pensamiento, y en caso de duda acudir a un profesional de la salud mental.

Aproximadamente, un tercio de los sujetos que presentan pródromos, sufren un brote psicótico entre los 2 y 3 años posteriores.

En Medscape afirman, en base a diversos estudios, que un artículo de hipótesis y teoría publicado en 2025 en la revista Frontiers in Psychiatry propone que algunos sueños prodrómicos surgen a partir del procesamiento predictivo interoceptivo durante el sueño de movimientos oculares rápidos (MOR).

Durante esta fase del sueño, las regiones límbicas y paralímbicas implicadas en la interocepción integran entradas viscerales y autonómicas de alta dimensionalidad en representaciones internas simplificadas.

Cómo interpretar posibles enfermedades mediante los sueños prodrómicos

Según explican expertos de Psychology Today, los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo durante el inicio de una enfermedad pueden ser detectados a nivel subconsciente.

Por ejemplo, cuando el sistema inmunológico reconoce la presencia de un virus, comienzan a producirse reacciones internas como inflamación o cambios en la temperatura corporal. Estas modificaciones pueden ser demasiado sutiles para percibirse conscientemente, pero el cerebro sí puede registrarlas.

Alteraciones del sueño

Todo ello puede dar lugar a alteraciones del sueño que necesitan ser reparados. Canvis Centro de Psicología, destaca los diversos tipos de alteraciones del sueño cómo: