El BOE confirma las malas noticias del calendario laboral: hay festivo pero el puente desaparece

El año 2026 ha llegado con un nuevo calendario laboral con 14 festivos retribuidos para los trabajadores españoles. Durante los próximos meses, los ciudadanos podrán enlazar días festivos y disfrutar de los famosos puentes que todo empleado espera con devoción. Esto ocurre en el País Vasco, donde sus ciudadanos podrán disfrutar de varios días de asueto y además retribuidos por parte de la empresa. También hay un puente que desaparece este año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario laboral del País Vasco en 2026.

El pasado viernes 25 de abril de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto 82/2025, de 8 de abril, por el que se aprobó el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2026. «De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es competencia de este Gobierno establecer, dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2026», informó el Gobierno vasco sobre el calendario laboral.

El calendario laboral de cualquier autonomía en España cuenta con 14 festivos al año, de los cuales 8 serán de obligado cumplimiento en todas las zonas de nuestro país. Después, los distintos gobiernos regionales podrán elegir cuatro festivos a lo largo del año y dos más serán de carácter local, escogidos por los ayuntamientos. Para este 2026, el Gobierno del País Vasco ha recuperado para el calendario laboral la festividad del jueves 19 de marzo, día en el que se celebra la festividad de San José, y el 25 de julio, cuando se celebra el Día de Santiago Apóstol.

El calendario laboral en el País Vasco en 2026

Según informa el Boletín Oficial del País Vasco, «tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil veintiséis, todos los domingos del año y las festividades», que serán las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo. (jueves)

6 de enero: Epifanía del Señor. (martes)

19 de marzo: San José. (jueves)

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril: Viernes Santo.

6 de abril: Lunes de Pascua de Resurrección.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo. (viernes)

25 de julio: Santiago Apóstol. (sábado)

15 de agosto: Asunción de la Virgen. (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España. (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción. (martes)

25 de diciembre: Natividad del Señor. (viernes)

Además, en el Boletín Oficial del País Vasco se especifica que habrá «dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por las/os Delegadas/os Territoriales de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico».

Así que para este año 2026 los trabajadores y estudiantes del País Vasco podrán disfrutar del día jueves 19 de marzo como festivo, pero no podrán enlazar con un puente, salvo que los empleados se cojan el viernes 20 de marzo. Sí que podrán hacer un macropuente con motivo de la Fiesta del Trabajo, que se celebra el próximo viernes 1 de mayo. Esto también ocurrirá con el lunes 12 de octubre, cuando se celebrará la Fiesta Nacional de España.

Uno de los puentes más esperados del año, que es el de la Purísima, será más corto este año para los trabajadores del País Vasco, ya que el Día de la Constitución cae en domingo 6. Desde el Gobierno vasco han decidido no trasladar el festivo, por lo que en esa semana sólo se disfrutará el festivo del martes 8 de diciembre, cuando se celebrará el Día de la Inmaculada.