Atacan una comisaría en el País Vasco en plena escalada de la vieja ‘kale borroka’ etarra

La comisaría de la Policía Local de Irun fue blanco de un ataque durante la madrugada de este sábado, cuando un individuo arrojó piedras contra el edificio y huyó del lugar. El sindicato ErNE ha confirmado que “se tienen certezas de su identidad” y que se está tras su paradero. Este episodio se enmarca en lo que algunos sectores consideran una escalada de violencia simbólica que recuerda a la antigua kale borroka etarra, caracterizada por ataques a infraestructuras policiales y mobiliario público.

En total la banda terrorista ETA asesinó a 15 ertzainas. En 2001 reafirmó que la Ertzaintza es su objetivo y asesinó a dos agentes que dirigían el tráfico.

El ataque y sus riesgos para los agentes

El ataque que recuerda a la antigua kale borroka etarra ha sido alrededor de las 5:30 horas. El agresor lanzó piedras contra la comisaría, poniendo en riesgo la integridad de los agentes que estaban en el interior. ErNE ha calificado el ataque como «una acción violenta absolutamente inadmisible» y ha alertado de la insuficiente seguridad del edificio, que no cuenta con las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de los policías y de la ciudadanía.

El sindicato ErNE ha exigido al Ayuntamiento de Irun que actúe de manera inmediata y contundente, reforzando la seguridad perimetral, la videovigilancia, el control de accesos y la protección pasiva en todas las dependencias policiales de la zona.

Pintadas y hostilidad en otras localidades

Este ataque se suma a otros episodios recientes en el País Vasco, que recuerdan la violencia urbana de la kale borroka. En Araia y Amurrio (Álava), y en San Sebastián, aparecieron pintadas y mensajes hostiles dirigidos a la Ertzaintza y a futuros opositores, con lemas como:

«Zipaioak falanjistak sokara» ( Zipayos falangistas a la soga , en español). Zipayos es la forma despectiva de llamar a los agentes de la Ertzaintza.

«Zipaio».

«Herriaren etsaia zarete» ( Sois el enemigo del pueblo , en español).

«Ni zipas ni aspirantes».

El sindicato ErNE ha subrayado que estas acciones no pueden ser relativizadas y constituyen un delito de odio que afecta tanto a la integridad física como al prestigio profesional de los agentes.

¿Qué es ErNE y cuál es su papel?

El ErNE es el sindicato de la Ertzaintza, el cuerpo de policía autonómica del País Vasco. Su labor es defender los derechos laborales, la seguridad y las condiciones de trabajo de los agentes, así como protegerlos frente a ataques, amenazas o situaciones de riesgo en el ejercicio de sus funciones. Fue fundado el 21 de noviembre de 1984, pocos años después de la creación de la actual Ertaintza.

En este contexto, ErNE actúa como portavoz de los policías, denunciando ataques y pintadas, reclamando medidas de seguridad inmediatas y promoviendo la coordinación entre instituciones para prevenir futuros incidentes.

El secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha destacado que ser miembro de la Ertzaintza en ciertas localidades sigue siendo «un tema complicado», debido a la hostilidad social y política hacia los agentes.

El sindicato ha insistido en la necesidad de una coordinación transversal entre departamentos, como Seguridad y Educación, y propuso fomentar visitas educativas a la Academia de la Ertzaintza, para acercar la labor policial a los jóvenes y concienciarlos sobre el respeto a los agentes.

Alerta constante y medidas urgentes

Gómez de Segura ha señalado que, aunque la intensidad de los ataques había disminuido en meses recientes, el inicio de 2026 ha mostrado un resurgimiento de episodios hostiles, manteniendo a los agentes y a sus representantes sindicales en alerta constante.

ErNE ha advertido que no se puede permitir que las comisarías permanezcan vulnerables y exige medidas urgentes que garanticen condiciones laborales y de seguridad dignas para quienes protegen a la ciudadanía en el País Vasco.