Alegría a la desesperada: lanza llamadas robotizadas a los jubilados para asustar con el PP y las pensiones

La campaña electoral en Aragón ha alcanzado nuevas cotas de desesperación. El PSOE de Pilar Alegría ha decidido bombardear los teléfonos de los aragoneses con llamadas robotizadas en las que el ex presidente socialista de Aragón Marcelino Iglesias acusa al PP de Jorge Azcón de recortar las pensiones y pide el voto para los socialistas.

«Hola, soy Marcelino Iglesias, ¿sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría. Por Aragón y por el Partido Socialista», dice el audio que reciben los aragoneses.

Una grabación que, según el Partido Popular, contiene información «mentirosa» y «engañosa» diseñada únicamente para generar alarma social entre uno de los colectivos más vulnerables: nuestros mayores. «Es una falsedad y un juego sucio que traspasa todas las lineas de la legalidad», dijo este lunes la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, durante una rueda de prensa en la sede de la formación en Zaragoza.

Ante esto la formación que lidera Jorge Azcón ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral por estas llamadas automatizadas. Los populares consideran que el contenido del mensaje constituye una manipulación informativa destinada a engañar a los votantes en plena campaña electoral.

Estrategias desesperadas

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se enfrenta a unas elecciones que podrían suponer un mazazo histórico para su partido en la comunidad. Por eso la socialista, no sólo ha recurrido a las llamadas automáticas sino que, en un intento desesperado por no perder las elecciones, ha eliminado todo rastro del PSOE de sus carteles promocionales de campaña para el 8F.

Las imágenes, que fueron compartidas este pasado lunes a través de los grupos de Whatsapp de los socialistas al término del último debate entre los ocho candidatos a presidir el Gobierno de la región, acreditan el esfuerzo de la líder del PSOE aragonés por hacer desparecer de su campaña todo vínculo con su propio partido.

No es la primera vez que la formación elimina todo rastro de las siglas del PSOE para no desgastarse en su campaña electoral. Al inicio de la misma, de hecho, optaron por esconder todo lo posible la simbología del PSOE justo cuando se lanzó de manera oficial su candidatura a la presidencia de Aragón.

En el cartel oficial de campaña de Alegría se ha desvinculado por completo de la marca del partido que representa. Imágenes que, por su parte, recordaron al más puro estilo de la campaña de 2008 llevada a cabo por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una estrategia, la de la líder socialista con la que ha querido dar una imagen más «cercana» y «moderna» para evitar un posible descalabro electoral.