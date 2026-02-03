Alegría a la desesperada para que no se la identifique con el PSOE a 5 días de las elecciones en Aragón

La socialista Pilar Alegría, en un intento a la desesperada por no perder las eleciones autonómicas de Aragón, ha eliminado todo rastro del PSOE de sus carteles promocionales de campaña para el 8F.

Las imágenes, que fueron compartidas este pasado lunes a través de los grupos de Whatsapp de los socialistas al término del último debate entre los ocho candidatos a presidir el Gobierno de la región, acreditan el esfuerzo de la líder del PSOE aragonés por hacer desparecer de su campaña todo vínculo con su propio partido.

Llama la atención que, la que ha sido elegida como candidata del partido que lidera Pedro Sánchez a presidir la Junta aragonesa haya decidido eliminar las siglas de los suyos en cada una de sus apariciones públicas. Lo único que hace sugerir al público que forma parte del PSOE, es precisamente el color rojo socialista con el que acompaña sus carteles promocionales.

Lo cierto es que no es la primera vez que el equipo de la socialista borra todo rastro de su partido en esta campaña. Al inicio de la misma, de hecho, optaron por esconder todo lo posible la simbología del PSOE justo cuando se lanzó de manera oficial su candidatura a la presidencia de Aragón.

En el cartel oficial de campaña de Alegría se ha desvinculado por completo de la marca del partido que representa. Imágenes que, por su parte, recordaron al más puro estilo de la campaña de 2008 llevada a cabo por el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una estrategia, la de la líder socialista con la que ha querido dar una imagen más «cercana» y «moderna» para evitar un posible descalabro electoral.

Arrancamos una campaña electoral muy especial y cuento contigo para defender lo que importa y construir juntos esta tierra. Con diálogo, acuerdos y cercanía. En este arranque quiero compartir con vosotros una imagen diferente. ❤️ Vamos a por todas.#PorAragón #PorTusDerechos pic.twitter.com/rRwIDkWNUw — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 22, 2026

La debacle de Alegría

El intento de la líder del PSOE aragonés por desprenderse de su propio partido se debe, en mayor parte, a la debacle electoral que se prevé sufran los suyos el próximo 8 de febrero cuando los aragoneses han sido llamados a votar. En concreto, casi 1,3 millones de personas.

Según la última encuesta elaborada por DATA10 para OKDIARIO, los de Alegría podrían dejarse hasta 50.000 votos en su camino hacia el despacho del Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés.

En concreto, la candidatura de la elegida por Sánchez para representar los intereses de los suyos en Aragón perdería hasta seis escaños respecto a los resultados de los anteriores comicios de 2023. Entonces, el que fuera secretario general de los socialistas aragoneses, el fallecido Javier Lambán, obtuvo 23 sillones. Según el último sondeo publicado por este medio, Alegría se quedaría en 17 escaños.

Una brecha insalvable, por su parte, en comparación con los resultados que podría obtener el PP. Los de Jorge Azcón, por su parte, subirían un escaño, pasarían de 28 a 29 parlamentarios.

Vox, por su parte, representados por Alejandro Nolasco, duplicarían sus resultados. En este sentido, de los 7 escaños que poseen actualmente llegarían a los 14 diputados. Tan sólo tres por debajo del PSOE de Alegría.