Pilar Alegría promete «vivienda digna» mientras su nº 2 se compró una de lujo con 31 años

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo, Pilar Alegría, promete estos días trabajar por una «vivienda digna» para los ciudadanos con problemas habitacionales, mientras su número dos, el joven diputado Darío Villagrasa, goza de un piso «de lujo» con una de las mejores vistas de Zaragoza en la actualidad. Se lo compró con 31 años en 2024.

Villagrasa (Bujaraloz, 7 de agosto de 1992), vicesecretario general del PSOE de Aragón y segundo en la lista de los socialistas por Zaragoza para las elecciones autonómicas del 8F, es propietario al 70% de este piso en la moderna urbanización conocida como Aljafería Suites. Este vistoso residencial, de nueva construcción, ofrece unas vistas espectaculares del Palacio de la Aljafería, sede de la Cortes de Aragón que se encuentra en las inmediaciones.

Según información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Darío Villagrasa adquirió esta vivienda en la calle María Callas de Zaragoza con avenida Ciudad de Soria el 28 de mayo de 2024, teniendo entonces 31 años.

El delfín de Javier Lambán, que Pilar Alegría acabó integrando en su Ejecutiva, entró como concejal en el Ayuntamiento de su pueblo, Bujaraloz (Zaragoza), en 2015, cunado tenía 22 años. Ese mismo año se convirtió también en diputado autonómico, cargo que ha ocupado durante tres legislaturas hasta la fecha. Desde 2019 es alcalde de Bujaraloz y ejerció entre 2017 y 2024 como secretario de Organización de los socialistas aragoneses.

Esta vivienda de Villagrasa se encuentra en una sexta planta y tiene una superficie construida de 134,20 metros cuadrados, incluyendo elementos comunes. También dispone de plaza de aparcamiento y de un cuarto trastero.

En la azotea del edificio, hay además una piscina comunitaria con todas las comodidades posibles para el descanso y disfrute de sus propietarios. Desde aquí también se puede contemplar el Palacio de la Aljafería con unas vistas de ensueño.

Según la promotora Biar, este piso tiene la consideración de «vivienda de lujo». «En Aljafería Suites, tu nuevo hogar es mucho más que un espacio, es un estilo de vida. Con vistas inigualables al Palacio de La Aljafería, estas 76 viviendas ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad y modernidad», señalaba la inmobiliaria zaragozana en 2024.

«Imagina cada espacio lleno de luz natural, perfecto para relajarte, con enormes ventanas dan vida a cada rincón, creando así un ambiente acogedor y espacioso que se adapta a tus necesidades», añadía.

«En Aljafería Suites, el diseño minimalista y la amplitud se unen para convertirla en un espacio que te invita a vivir momentos inolvidables. La fachada refleja la identidad única de una promoción singular», subrayaba.

Es muy ilustrativo para ver el nivel de vida adoptado por el vicesecretario Darío Villagrasa -mientras su jefa de filas, Pilar Alegría, promete trabajar por una «vivienda digna»-, cómo la prensa recogía hace unos años la expansión de estas promociones para privilegiados.

Por ejemplo, El Periódico de Aragón avanzaba en 2023 que la avenida Ciudad de Soria -a la que da también la urbanización de Villagrasa- «se va a convertir en una milla de oro reducida y exclusiva mientras comparte código postal con la tradición de dos barrios consolidados, de los de toda la vida».

El citado medio se refería así a este residencial: «A pocos metros, en la avenida Soria con la plaza de la Ciudadanía, ya han comenzado a vender una promoción de viviendas con vistas al Palacio de la Aljafería que no bajan de los 300.000 euros. Hasta el nombre de la urbanización hace pensar que están dirigidas a unos pocos, Aljafería Suites», decía el reportaje titulado La ‘milla de oro’ de Zaragoza: pisos de lujo que emergen entre Delicias y La Almozara.