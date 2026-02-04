Nolasco: «Queremos tener la fuerza suficiente para cambiar las políticas y no renunciamos a gobernar»

En plena campaña electoral, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, hace un alto en el camino para tomar un café y reponer fuerzas para continuar la maratoniana ruta por el Aragón rural con Santiago Abascal. OKDIARIO entrevista a este joven historiador oriundo de Teruel, en un bar de Zuera, a 4 días de las elecciones del próximo domingo.

A comienzos de la pasada legislatura, Nolasco debutó en la política autonómica –tras haber sido concejal en el Ayuntamiento turolense– como vicepresidente en coalición con el PP, ostentando la cartera de Despoblación, Justicia y Vertebración Territorial.

La última encuesta publicada por este diario da a la formación verde 14 escaños –el doble de los obtenidos en 2023–, convirtiéndose Vox en una pieza clave para que el popular Jorge Azcón pueda conformar de nuevo gobierno en Aragón.

Mientras Nolasco sostiene la máxima de Bambú sobre las predicciones electorales, «el mejor sondeo será el próximo domingo», no oculta su deseo: obtener un resultado que le permita «cambiar las políticas» desde el Gobierno de Aragón, porque el candidato de Vox lo tiene claro: «No renunciamos a gobernar». Con su particular tono político aragonés, tan ácido como natural, conversamos sobre inmigración, islamismo, presupuestos y su relación con el PP.

«Hay un cambio social de 2023 a ahora»

Pregunta.— ¿Cómo es el día a día de campaña? ¿Cuántos bares, cuánta calle pisan?

Respuesta.– Muchísimos, llevamos más de 50. Es un honor que el presidente de Vox, Santiago Abascal, esté recorriendo cada rincón de Aragón. Hay quien se quejan o le parece mal. Yo creo que es porque los suyos ni siquiera vienen o restan más, que suman.

Respecto a dos años atrás, se nota calor, emoción, un cambio en la

perspectiva de las personas. Se dan cuenta de que hablamos sobre lo que a la gente le importa y que no hablan otros partidos: sanidad, infraestructuras, vivienda, bajada de impuestos, inmigración ilegal, okupación…

P.– ¿Qué diferencia hay en usted tras haber estado ya en el Gobierno de Aragón y cómo afectaría en caso de que se tenga que conformar una coalición de Vox y PP?

R.– Saco varias conclusiones. La primera es que se pueden cambiar las cosas. Segundo, tengo más experiencia de gestión, pero lo más importante: he visto en qué gastan el dinero y las cosas que se pueden cambiar y que nos ha costado luchas titánicas para conseguirlo.

¿Es normal que haya una partida de 3 millones de euros para la perspectiva de género en la estrategia de la bicicleta? ¿O 33 millones de euros para la

estrategia aragonesa contra el cambio climático? Si sumas a que ahora que el PP recauda un millón más de euros, con eso puedes bajar los impuestos, hacer carreteras, mejorar la sanidad. Sin embargo, siguen dando pasta a los sindicatos, a las patronales, al sistema clientelar que se han montado…

Hay una degradación total de los servicios, por eso, los inmigrantes que vienen de fuera a delinquir, como los que vienen a imponer una religión extraña, tienen que irse fuera.

Yo le dije a Pilar Alegría en el debate que ella era una amenaza para las mujeres. Va de feminista, pero su partido compró pulseras low cost. Es amiga de [José Luis] Ábalos, de Koldo [García], de [Paco] Salazar. Alegría defendía a los puteros y a los babosos antes que a sus compañeras. Me viene a la cabeza lo de Ábalos cuando dijo lo de los volquetes de putas en el Parador de Teruel. ¡Que se vayan a tomar por saco!

P.– Sueles incidir en el peligro de yihaismo y luchas desde la política por detener la extensión del islamismo en España y Aragón.

R.– La provincia de Zaragoza, según la Policía, es uno de los centros de yihadismo en Europa. En Caspe ha habido una operación antiyihadista hace poco. Hay que ponerle freno.

A mí que la izquierda diga que son los defensores de la mujer cuando están importando el islam y cuando callan sobre el niqab y el burka, pactan el menú halal en Ceuta, o que promocionan el Ramadán, como el ayuntamiento del PP, que compra naranjas de Egipto y peras de Sudáfrica para nuestros colegios. O sea, lo de siempre no es nada nuevo bajo el sol.

Vox y la inmigración en Aragón

P.– Uno de los motivos de la ruptura del Gobierno es el problema del reparto de menas. ¿Cómo ve la situación? ¿Hay ganas de formar parte del Gobierno?

R.– ¿Qué estamos haciendo si no aquí? ¿Darnos paseos porque nos apetece ver gente y dar vueltas? Evidentemente queremos gobernar y cambiar las políticas, y las políticas solo se cambiarán al 100% cuando Vox tenga la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

No somos el coche escoba del PP ni de nadie. El PP ha filtrado un decálogo en Huesca de cosas que tienen que decir sus cargos contra Vox: que no sabemos gestionar, que no queremos gobernar. Defienden que el PP da un gobierno estable, pero ¿qué es un gobierno estable? ¿No bajar impuestos, traer inmigrantes ilegales, tener las peores carreteras de Aragón o de España, no poner torres de telecomunicación y que haya pueblos sin cobertura?

Nosotros no hemos bloqueado nada. Jorge Azcón quería convocar unas elecciones para cortar el crecimiento de Vox. Azcón no ha presentado unos presupuestos, o sea que no bloqueamos nada.

P.– En los últimos días, las encuestas posicionan a Vox muy fuerte en Zaragoza y Teruel. Es una plaza muy importante. ¿Cómo ve los sondeos?

R.– El sondeo es el domingo. Yo no sé qué es lo que pasará, nadie lo sabe. Lo importante es tener fuerza suficiente en el gobierno para cambiar las políticas. Las políticas es lo que hay que cambiar, no los sillones. Esto es lo que está desconcertando al PP y al PSOE.

P.– Hábleme sobre el Pacto Verde, su opinión sobre la resistencia de tanto agricultores y ganaderos y sobre la instalación masiva de aerogeneradores que ha criticado hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

R.– El señor Azcón se presentó a la campaña diciendo que iba a acabar con la implantación desordenada de las renovables, pero le ha puesto

alfombra roja a Forestalia y a los fondos daneses. Han pactado la Ley de Energía con el PSOE. Nosotros ya teníamos hecho los mapas de paisaje, los sitios donde se podían poner, atendiendo a muchos criterios como la fragilidad y calidad del paisaje, red natura, suelo de regadío…

El PP y el PSOE lo pactan todo en Bruselas. Y luego aquí el PP se posiciona en contra de los recortes de la PAC, Mercosur. Respecto a las energías renovables, Vox ha presentado una querella por delito medioambiental en este asunto contra el Maestrazgo. Vamos a ir hasta el final para proteger uno de los parajes más bellos de toda España, que PP y PSOE han puesto al servicio de los lobbies de la energía.