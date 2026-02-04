Tres ladrones asaltan a un joven con cuchillos y destornilladores en Son Gotleu y le roban la cartera

La Policía Nacional ha detenido a un total de tres hombres por rodear a un joven en plena calle, intimidarle con cuchillos y destornilladores y finalmente agredirle para robarle la cartera en el barrio palmesano de Son Gotleu. Uno de los ladrones es un okupa de la vieja cárcel de la capital balear.

El asalto ocurrió el pasado martes cuando un varón que iba caminando tranquilamente por la calle hasta que un grupo de individuos a los que no conocía de nada empezaron a rodearle. En un momento dado, los ladrones esgrimieron un cuchillo y un destornillador y acabaron agrediéndole para sustraerle la cartera.

Una mujer del barrio fue testigo de los hechos y rápidamente dio aviso a la Policía Nacional, que se personó en el lugar con suma celeridad y atendió a la víctima y le precisaron de servicios sanitarios a causa de las heridas que presentaba.

Por otro lado, otro de los agentes preguntó a la mujer sobre lo ocurrido, y les mostró un vídeo de la agresión. Justo en ese momento, el policía vio a dos varones en las inmediaciones que encajaban plenamente con los que salían golpeando a la víctima en el vídeo. Al retenerlos, el agredido afirmó que ellos eran los presuntos autores y al volver a visionar las imágenes, los agentes les detuvieron por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia. Además, uno de ellos portaba el destornillador que aparecía en el vídeo.

En ese momento, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos e identificar al resto de agresores. Tras realizar varias pesquisas, los policías nacionales pudieron conocer la identidad de los asaltantes. Ante esto, los agentes de Centro establecieron una reclamación policial sobre el varón para detenerlo.

El jueves, agentes del Grupo Operativo de Respuesta tuvieron conocimiento de que el presunto autor frecuentaba la prisión vieja, así que se dirigieron para allá para comprobarlo. Al encontrarlo en las inmediaciones, la patrulla lo detuvo por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia.

Hasta el momento, la investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de distrito Centro.