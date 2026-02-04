Hasta 10 centímetros de nieve: la AEMET activa la alerta en Madrid y estas son las peores horas

La AEMET activa la alerta en Madrid y estas son las peores horas, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor ante la llegada de una nevada histórica. Las peores horas de esta alerta pueden cambiarlo todo y en especial en estos días en los que realmente el cambio de tendencia puede ser el que nos afectará de lleno, no sólo la lluvia pone en riesgo la capital de España, también una nieve que puede ser clave que tengamos en mente.

Es hora de poner en mente un cambio de tendencia en estos días en los que realmente la situación puede dar un giro importante de guion. Tocará empezar a ver llegar esta novedad destacada en unos días en los que realmente el tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada. Empezando por un tiempo que puede convertirse en un problema para la movilidad. Es hora de saber qué nos espera con una nueva borrasca que realmente puede ser esencial que tengamos en mente, en estos días en los que todo puede ser posible.

Los 10 centímetros de nieve pueden caer en Madrid

La nieve puede volver a dificultar la movilidad en Madrid, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada a todos aquellos que empezar el día. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia, que, de nuevo, nos sorprenderá.

Este invierno nos está dejando unos registros que no son propios de los últimos tiempos, en especial, cuando descubrimos que tenemos que empezar a visualizar determinados elementos que van de la mano. Es tiempo de cambios y más si tenemos en cuenta que nos espera una nevada considerable.

El frío es un elemento que puede convertirse en un problema cuando llega una borrasca tan activa como Leonardo que nos está dejando registros de un mes de lo más activo. Borrasca tras borrasca y nada más empezar el mes de febrero, deberemos empezar a tener en mente estos cambios que pueden ser claves.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente el tiempo puede alejarnos de lo habitual y nos invita a seguir una previsión del tiempo que no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Se activa la alerta en Madrid y estas son las peores horas

Los expertos de la AEMET no dudan en activar una importante alerta ante lo que está a punto de pasar, será mejor que preparemos el paraguas y hasta la nieve para retirar una nieve que puede caer de forma significativa, con hasta 10 centímetros a partir de esta hora.

La web de la AEMET informa de que: «Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos en las horas centrales. Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Sierra, sin descartarse brumas matinales en el resto de la Comunidad. Precipitaciones, débiles a moderadas de madrugada que serán más intensas y persistentes en el norte de la Sierra, tendiendo a amainar durante la mañana y reactivándose al final de la tarde. Cota de nieve en ascenso de 1000-1200 metros a 2000 metros en la Sierra. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en aumento. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos a moderados del sur que girarán pronto a suroeste, sin descartar rachas muy fuertes en cumbres de la Sierra». Las alertas se activarán: «Nevadas en la Sierra por encima de los 1000 metros».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Los frentes asociados a la borrasca Leonardo mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros en zonas de la fachada oriental y en Baleares. Se darán precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados, con probables intensidad fuerte y persistencia, se darán en Galicia, tercio sur peninsular y montañas del oeste. Especialmente en Andalucía se espera que lleguen incluso a localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga y los 150 l. en Granada y Jaén. Por otro lado irán con tormenta y ocasionalmente granizo en Galicia. La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde 800/1100 metros hasta superar los 1800/2000 m., exceptuando en el nordeste donde se quedará en 1500 m. Con ello se prevén nevadas con probables acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular así como áreas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur. En Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla en regiones de montaña y norte de ambas mesetas, con brumas frontales en amplias zonas de la Península. Temperaturas máximas con pocos cambios o en descenso en Baleares y tercio nordeste peninsular y en aumento en el resto. Mínimas en aumento en el tercio sur y extremo oeste peninsulares, localmente notable en el golfo de Cádiz, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».