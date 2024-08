Vecinos de Esporles, gobernado por Més, alarmados por un centro de menas llegados desde Formentera

Vecinos de Esporles, localidad mallorquina gobernada por los independentistas de Més per Mallorca, están alarmados por la apertura de un centro de menas llegados desde Formentera.

Y es que Mallorca también acogerá a los menores extranjeros no acompañados que lleguen en patera a esta pequeña isla pitiusa, que carece de espacios residenciales y de atención para esta población inmigrante. De hecho, diez menas han sido trasladados en fechas recientes y ya están residiendo en este tranquilo y privilegiado municipio de la Serra de Tramuntana, de poco más de 5.000 habitantes.

Si bien por extensión y capacidad será la mayor de las Islas Baleares la que distribuirá en diversas localidades a estos menores, será en este caso el Consell de Formentera el que asuma el desembolso de los gastos de atención de esta decena de menas recién llegados a Esporles.

No será, por tanto, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca el que se haga cargo de ellos, como sucede con los 289 menores migrantes no acompañados que están bajo su tutela y cuyo coste para las arcas públicas mallorquinas es de en torno a los 7.300 euros al mes por mena acogido.

Sin embargo, con el traslado de estos menores llegados en patera a Formentera, la problemática en Mallorca se agravará dado que la presión asistencial en los ya colapsados centros aumentará, más allá de cuál sea la administración que corra con sus gastos.

Desde el IMAS precisan que no hay un reparto entre islas de estos menores: «Los del Consell de Formentera son de su competencia y se hacen cargo de ellos a todos los niveles, y han informado de que algunos los habían trasladado a otras islas, Mallorca incluida».

En el caso de Formentera, el nuevo centro de acogida de menores previsto para la pasada legislatura ha ido retrasando su construcción y apertura, que ahora tiene como fecha 2025. No obstante, su capacidad inicial de acogida es bastante escueta, ante la incesante llegada de menas a sus costas: apenas 10 menores podrán ser alojados allí.

Un número similar al que ya acoge la localidad mallorquina de Esporles, donde han sido trasladados estos menores extranjeros, cuya manutención y cuidado corre a cargo del Consell de Formentera, con un coste de 200 euros diarios cada uno de ellos.

En concreto, es la denominada Fundación Samu, a la que el Consell de Formentera tiene asignadas estas tareas, la que se encarga de prestarles los servicios de primera atención a estos menores en estado de vulnerabilidad.

En el caso de Esporles, los diez menas han sido alojados en una residencia unifamiliar, alquilada a un ciudadano sueco no residente, y su llegada ha provocado una notable inquietud entre los vecinos del entorno.

De hecho, ya se ha producido una primera reunión entre el alcalde de la localidad y los vecinos que están próximos al centro, en la que el primer edil Josep Ferrà (Més) ha reconocido el alojamiento de esta decena de menas y les ha comunicado a los residentes que es un asunto sobre el que no tiene competencias.

Se da, además, la circunstancia de que Ferrà pertenece un partido como son los independentistas de Més per Mallorca, que se han posicionado favorablemente a la llegada y acogida de menas en la isla, por lo que no se entendería que ahora el alcalde de Esporles pusiera en cuestión la apertura de este centro.

Sin ir más lejos, su coordinador general y diputado en el Parlament balear, Lluís Apesteguia, instó en fechas recientes, a través de su cuenta oficial de la red X, a acogerlos y darles protección.

Diuen MENAs per deshumanitzar-los darrere d’aquestes sigles: estam parlant de menors d’edat, d’infants i de joves, que després de fugir del seu país arriben sense pares ni ningú que se’n faci càrrec. Què voldríeu pels vostres fills o nets? Negar-los protecció és de país cruel. — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) July 8, 2024

«Dicen menas para deshumanizarlos: estamos hablando de menores de edad, de niños y jóvenes, que tras huir de su país llegan sin padres ni nadie que se haga cargo de ellos. ¿Qué querría para sus hijos o nietos? Negarles protección es de país cruel».

Un mensaje en la citada red social que provocó una enorme polvareda y numerosas críticas entre sus seguidores.

«No sé si has visto demasiados y has visto sus actitudes. Parece que no. ¿Sabes por qué «huyen» de su país si no son refugiados de guerra? Esta manipulación que hacéis de la realidad nos pasará factura a todos», asegura la usuaria Grisel.

Por su parte, el usuario Carles M. responde a Apesteguia: «A ti también te cortarán el cuello cuando sean mayoría, lo de humanidad queda muy bien de cara a la galería, pero sabes que no podemos asumir ese coste monetario y menos identitario».

«Yo como mujer también estoy deshumanizada con estas políticas, no puedo andar por según qué barriadas ni siquiera durante el día. Si no perdéis el miedo a que os llamen racistas y aplicáis un poco el sentido común, este discurso se os volverá en contra», replica GiraSola.