Mallorca exige a Sánchez instalar tiendas de campaña en el antiguo cuartel de Son Tous para acoger menas

Dicho y hecho: el día después de que el presidente del Consell de Mallorca del PP, Llorenç Galmés, alertara de que tendría que recurrir a la instalación de tiendas de campaña ante la llegada incesante de menas (187 en los ocho primeros meses del año superando el registro ya de todo el año 2023), este viernes el número uno de la institución insular, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez instalar tiendas de campaña en el antiguo cuartel de Son Tous para acogerlos.

A preguntas de los medios durante la presentación de los actos por la Diada de Mallorca, el presidente insular se ha pronunciado en la línea de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que este jueves ya se refirió a la necesidad de recursos y ayuda económica porque Mallorca está en una «situación límite».

«No podemos recibir más menores migrantes, nuestros recursos se han acabado», ha puntualizado el titular de la institución insular.

Además, Galmés ha recordado que espera una convocatoria por parte del Gobierno central desde el 7 de julio. «Aún no tenemos noticias y ante esta impotencia cumplimos la ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a los menores», ha expresado.

En su conjunto las Islas Baleares acogen actualmente un total de 420 menores migrantes no acompañados, lo que representa el 55 por ciento de los menores tutelados. Además, el 75 por ciento de los jóvenes de hasta 21 años en proceso de emancipación eran o son menores no acompañados.

Según la líder del Ejecutivo, los Consells no disponen de espacios para acoger a los menores y en el mercado no hay inmuebles que cumplan con las características. «Aunque se encuentren espacios, no hay profesionales suficientes», ha añadido.

El cerrado cuartel de Son Tous del Ministerio de Defensa es habilitado periódicamente por la Policía Nacional en momentos de crisis migratorias y en las jornadas que hay avalancha de pateras en los costas de Baleares para registrar a los inmigrantes que llegan en pateras. Hasta ahora, no acoge a menas sino a inmigrantes ilegales mayores de edad, que no suelen permanecer en estas dependencias de Palma más allá de un día hasta quedar libres.

En el caso de los menas de Mallorca, son alojados en algunos de los diez centros con los que cuenta Mallorca para este servicio que, en estos momentos están en su totalidad sobresaturados. En concreto, la presidenta del Govern cifraba este jueves la sobreocupación en un 850 % de las plazas específicas previstas para menores extranjeros no acompañados, por tanto ocho veces más lo que prevé el sistema en una situación que calificaba de «límite».

Por ello Prohens reunía a los cuatro presidentes de los consells insulares, Llorenç Galmés, presidente del Consell Insular de Mallorca; Adolfo Vilafranca, presidente del Consell Insular de Menorca; Vicente Marí, presidente del Consell Insular de Ibiza, y Lorenzo Córdoba, presidente del Consell Insular de Formentera, que son las administraciones responsables de la tutela de los menas para firmar una declaración institucional para pedir la actuación urgente del Gobierno de España ante la crisis migratoria.

Era la segunda conferencia de presidentes de la legislatura convocada por vía de urgencia y la actual situación límite a la falta de soluciones del Gobierno de España. «Se trata de una cuestión que repercute directamente en los servicios públicos de las Balears competencia de los consejos insulares, puesto que la sobreocupación del sistema de menores está tensionando tanto los diferentes servicios dirigidos a menores tutelados como los servicios de atención a personas mayores o dependientes», denunciaron en un comunicado.

En la declaración institucional también se reivindica el aumento de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el establecimiento de los sistemas de vigilancia (SIVE) necesarios para una actuación rápida y la necesidad de recursos para compensar el esfuerzo económico que ya hacen los consejos insulares y que deben ser aportados con líneas específicas de financiación por el Gobierno de España.

Por todo ello, Prohens y los cuatro presidentes insulares calificaron de urgente la actuación del Gobierno de España respecto a un cambio de estrategia, para reforzar la vigilancia de nuestras fronteras contra las mafias y evitar que la gente, estos jóvenes, se sigan jugando la vida en el mar, así como la llegada de pateras a las Illes Balears», ha insistido Prohens.