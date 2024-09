Baleares alerta de que tendrá que albergar a los menas en tiendas de campaña ante la falta de espacio, tras una reunión entre el Govern y los consells insulares donde las primeras autoridades de las Islas han lanzado un grito de auxilio ante la llegada de menores migrantes no acompañados y la saturación de los recursos.

«Puede que lleguen menores no acompañados las próximas semanas y no tendremos donde ubicarlos», ha afirmado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El presidente del Consell de Mallorca, también del PP, Llorenç Galmés, ha indicado a este respecto que «si no nos dejan más espacios, nos tendremos que obligar a buscar soluciones habitacionales alternativas, como podrían ser tiendas de campaña».

El pasado martes, Baleares superó la cifra de menas acogidos en un año con un total de 187 contabilizados en los primeros ocho meses, una cifra ya por encima de los 180 de 2023, batiendo con ello todos los récords de acogida de menores extranjeros no acompañados.

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), encargado de la tutela de esta población creó en 2023 hasta 102 nuevas plazas residenciales para niños y adolescentes no acompañados, pasando la isla de tener seis a 10 centros que serán once una vez incorporado un nuevo inmueble cedido en esta ocasión por el Obispado.

El problema es que el Consell de Mallorca sigue sin recibir ayuda alguna del Gobierno de Sánchez al que el pasado mes de julio solicitó una reunión para tratar el tema sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna.

Por ello Prohens y los cuatro presidentes insulares han acordado pedir una reunión conjunta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia para abordar la situación «límite» a la que ha llegado el archipiélago balear. «Los ministerios pasan la responsabilidad al ministerio de al lado», ha criticado.

Por otra parte, ha subrayado que los recursos tienen una sobreocupación del 850 por ciento, que los Consells no disponen de espacios para acoger a los menores y que en el mercado no hay inmuebles que cumplan con las características. «Aunque se encuentren espacios, no hay profesionales suficientes», ha añadido.

En la segunda Conferencia de presidentes de la legislatura que se ha llevado a cabo este jueves en el Consolat de Mar, convocada por vía de urgencia y con un único punto en el orden del día, las principales autoridades de las Islas han alertado de que Baleares está al límite a causa de la falta de soluciones del Gobierno de España.

Se trata de una cuestión que repercute directamente en los servicios públicos de las Baleares competencia de los consejos insulares, puesto que la sobreocupación del sistema de menores está tensionando tanto los diferentes servicios dirigidos a menores tutelados como los servicios de atención a personas mayores o dependientes. Los asistentes han firmado una declaración institucional para pedir la actuación urgente del Gobierno de España ante la crisis migratoria.

Además, en la declaración institucional también se reivindica el aumento de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el establecimiento de los sistemas de vigilancia (SIVE) necesarios para una actuación rápida y la necesidad de recursos para compensar el esfuerzo económico que ya hacen los consejos insulares y que deben ser aportados con líneas específicas de financiación por el Gobierno de España.

Por todo ello, Prohens y los cuatro presidentes insulares han expuesto que es urgente la actuación del Gobierno de España respecto a un cambio de estrategia, «para reforzar la vigilancia de nuestras fronteras contra las mafias y evitar que la gente, estos jóvenes, se sigan jugando la vida en el mar, así como la llegada de pateras a las Islas Baleares», ha insistido Prohens.

El presidente del Consell de Mallorca por su parte ha remarcado que, aunque la protección de los menores es una competencia propia de los consejos insulares, ni la legislación ni el sistema de protección se concibieron para atender a los menores inmigrantes no acompañados. Por tanto, ante la crisis migratoria actual, el Gobierno central debería implicarse en la gestión de los menores migrantes no acompañados.

Por ello ha concluido haciendo un llamamiento a Pedro Sánchez para que escuche las demandas de los ciudadanos de Mallorca. «No podemos seguir soportando esta situación solos. El Gobierno central debe implicarse, debe declarar Baleares como una ruta migratoria y ofrecer soluciones que incluyan la cesión de espacios y la implementación de políticas en los países de origen para reducir las llegadas».