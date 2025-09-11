Ábalos quita importancia al sobre de dinero mostrado por su ex mujer: «Eran 2.000 € para viajes»

José Luis Ábalos también se pronuncia en la entrevista con OKDIARIO sobre la fotografía del sobre con billetes que mostró su ex mujer Carolina Perles durante la emisión de El Precio de la Corrupción, este lunes en Telecinco. «Eso no sé si serían 1.000 y pico o 2.000 y pico euros para viajes. Tampoco estamos hablando de mucho dinero. No lo sé, pero por ahí se dijeron muchas, muchas falsedades. No es verdad que no exista, digamos, entregas de dinero sin justificar. No es verdad», matiza Ábalos.

Y prosigue explicando: «Además, hay una cuestión y es que en el Ministerio no tenía tarjeta de crédito. En el Ministerio había dos formas de pagar; o asumías tú el gasto y luego pedías el reembolso, o pedías una provisión de fondos y luego justificabas la provisión de fondos. Esos son los dos mecanismos de pago, pero hay mucho listo que no sabe nada de la Administración».

Expone también que en el Partido Socialista se utilizaba el mismo método para pagar tras erradicarse las tarjetas de crédito. Niega que haya existido financiación ilegal en el PSOE.

«Siempre he tenido ingresos»

El ex ministro también habló sobre los audios de los cobros de mordidas incluidos en el sumario del caso Koldo. En una de estas grabaciones se habla de que Ábalos se gastó en dos años más de 400.000 euros, algo que no se corresponde con el salario de un ministro.

A la pregunta de dónde sale este dinero, Ábalos responde: «No hay ninguna precisión en esa, en ese, en esa conversación, en absoluto. Pero yo le tengo que decir que yo mis ingresos, que algunos se empeñan en eso, yo pues tenía mi sueldo de ministro por mi condición de diputado, la indemnización correspondiente tenía unos ingresos también por arrendamientos y luego cuando dejé de ser ministro, incluso estuve de colaborador en televisión. Siempre he tenido ingresos para justificar mi nivel de vida sobradamente, con claridad».

No sabe por qué Koldo grababa

Ábalos también responde con evasivas sobre la razón por la que Koldo García grababa a su entorno y, en algunos casos, hasta confesando delitos.

«Bueno… yo no sé si es una de las cosas que nunca me explicaré. No, no lo entiendo. No lo entiendo porque es que estamos hablando incluso de cosas de su vida íntima y privada. No lo entiendo, no lo entiendo, nunca lo he entendido», expone a la vez que asegura que en algunos de los audios no se reconoce.

«He sido el más austero»

En la instrucción judicial ha quedado probado que era Koldo García el que pagaba sus gastos a Ábalos. El ex ministro asegura que él se encargaba de estas cuestiones porque era su asistente y que no tenía tarjeta de crédito.

«Yo no conozco ningún ministro que cuando termina el almuerzo, pida la cuenta y se vaya él a liquidar los gastos, pague los gastos de los escoltas de los chóferes. No es la función de un ministro, que para eso tienes un equipo y eso lo hace siempre tu gabinete o la gente de protocolo», explica.

«Yo nunca quise imputar un gasto a quien no le corresponde ningún gasto personal, ni a la Administración, ni al partido, ningún gasto del partido al Ministerio, ningún gasto del Ministerio al partido y por eso escrupulosamente llevaba las tres cuentas por separado para no imputar ningún gasto a quien no se lo merecía y ayer se deslizaron hasta acusaciones de blanqueo», lamenta.

Ábalos, además, explica que él mismo asumía gastos del PSOE al ser el secretario de Organización de la formación política. «Estoy por garantizar que he sido el secretario de organización más austero en muchos años que ha conocido el Partido Socialista», asegura.