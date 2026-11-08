Las funciones de IA del móvil que sí se usan, y las que casi nadie toca

Las marcas enseñan decenas de funciones de IA en cada presentación de un nuevo dispositivo, pero en el uso diario solo un puñado se queda en la memoria. Samsung sitúa Rodea para buscar como la más usada de sus Galaxy, pero hay una gran cantidad de ellas que apenas son activadas por los usuarios.

Buscar lo que ves sin salir de la app

En Android, Rodea para buscar es la función de IA que más se usa en los Galaxy, según Samsung. Se activa manteniendo pulsado el botón de inicio o la barra de navegación, y basta dibujar un círculo sobre una prenda, un cartel o una frase para ver los resultados en una ventana flotante.

En el iPhone, el equivalente es la Inteligencia Visual aplicada a las capturas, que llegó con iOS 26. Se hace una captura de pantalla y, desde las opciones que aparecen debajo, se puede preguntar o buscar sobre lo que sale en ella, e incluso dibujar sobre la zona que interesa. Hace falta un iPhone 15 Pro o posterior. Se asigna al botón de acción en Ajustes > Botón de acción > Inteligencia Visual, y los iPhone 16 la abren con el Control de cámara.

Borrar lo que sobra en la foto

Quitar a un desconocido del fondo es el retoque con IA más fácil de entender, y está en los dos sistemas. En el iPhone se hace con Limpiar, dentro de la app Fotos. Se abre la foto, se pulsa en editar y se elige Limpiar para tocar o rodear lo que sobra.

En Android, el camino más general es el Borrador mágico del Editor mágico de Google Fotos, que además funciona en iPhone. Es gratis, aunque las ediciones generativas guardadas se limitan a diez al mes salvo en los Pixel. Los Galaxy suman Asistencia fotográfica en la Galería, que en el S26 admite indicaciones escritas para describir el cambio que se quiere.

Entender a quien habla otro idioma

En el iPhone, Traducción en vivo en Teléfono, FaceTime y Mensajes admite español de España y se procesa en el propio dispositivo. En una llamada normal el iPhone transcribe lo que se dice, lo traduce y reproduce la voz traducida, y la otra persona no necesita un iPhone.

En los Galaxy, la traducción de llamadas está en el Asistente de llamadas, en Ajustes > Galaxy AI. En el resto de Android, Rodea para buscar traduce el texto de cualquier pantalla.

Corregir un correo antes de enviarlo

Es la categoría con menos uso y la más fácil de probar con un texto real. Un 13% usa la IA del móvil para resumir o redactar, según una encuesta de YouGov para CNET entre 2.201 adultos estadounidenses.

El iPhone integra Herramientas de escritura con Revisar, Reescribir y Resumir en las apps donde se puede seleccionar texto, y están en español desde iOS 18.4. Los Galaxy llevan Asistente de escritura en el teclado de Samsung. Sirven para pulir un correo largo o acortar un mensaje sin salir de la app.

Enseñarle al móvil lo que tienes delante

Gemini Live con cámara y pantalla compartida funciona en español y está disponible tanto en Android como en iPhone a través de la app de Gemini. En Android se abre manteniendo pulsado el botón de encendido, y desde ahí se apunta la cámara a un objeto o se comparte la pantalla para preguntar por lo que se ve.

Sirve para consultar una avería, una etiqueta o un menú en otro idioma sin tener que describirlo con palabras. Es lo más parecido a preguntarle algo a una persona que mira lo mismo que tú.

Las que casi nadie toca

Crear imágenes desde cero es lo menos usado. Solo un 8% recurre a herramientas de creación de imágenes en el móvil, según la misma encuesta, y Apple limita con topes diarios la generación de imágenes en Image Playground.

A eso se suma el desconocimiento. Un 20% admite no saber usar las funciones de IA que trae su móvil. Para ver qué trae el tuyo, en un Galaxy basta entrar en Ajustes > Galaxy AI, y en un iPhone en Ajustes > Apple Intelligence y Siri.