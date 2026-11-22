Antonio Resines tiene claro que cuidarse no significa renunciar a los pequeños placeres de la vida . A sus 72 años, el actor mantiene una rutina en la que combina una alimentación sencilla, ejercicio diario y algún que otro capricho gastronómico . Aunque nunca ha ocultado su afición por la buena mesa, también ha explicado cómo intenta mantener unos hábitos saludables, especialmente desde que pasó por una operación en noviembre.

Uno de los pilares de su día a día es el desayuno. El intérprete, conocido por películas como ‘Amanece que no es poco’, apuesta por una primera comida bastante tradicional, en la que tiene un protagonismo especial una elaboración casera de su mujer. En una entrevista con ‘Vanity Fair’ en 2023, Resines explicó qué alimentos suele tomar por las mañanas y cuáles son sus imprescindibles: «Lo que estoy desayunando ahora: un bizcocho que hace mi mujer, estupendo, un zumo con dos naranjas y limón, un café cortado con leche fría y un Actimel».

Una combinación que deja ver su gusto por los productos sencillos y los desayunos de siempre. El zumo de naranja y limón , además, responde a su predilección por esta fruta, mientras que el bizcocho casero pone el toque dulce a la primera comida del día.

Los domingos se permite un capricho: Manolitos o churros

Sin embargo, Resines también sabe que una alimentación equilibrada puede convivir con pequeños excesos . Y si hay un día en el que se permite disfrutar especialmente, ese es el domingo. El actor habló de esta costumbre durante su visita al programa ‘Cocina Abierta’, de Antena 3, en julio de 2026, donde compartió con Joseba Arguiñano uno de esos rituales que forman parte de su vida cotidiana.

«Para desayunar los domingos, mi señora me trae unos Manolitos o unos churros. Ando los famosos 10.000 pasos al día, lo hago a rajatabla» , explicó. Un desayuno diferente al de entre semana que demuestra que no está dispuesto a eliminar los placeres gastronómicos de su rutina.

Esta filosofía también la resumió en declaraciones a ‘La Vanguardia’, en julio de 2026, cuando habló de la importancia de mantenerse activo y compensar los posibles excesos: «A veces te pasas, claro, pero si durante la semana te cuidas y te ejercitas, te lo puedes permitir».

Los 10.000 pasos diarios, una de sus prioridades

Más allá de lo que pone en el plato, el ejercicio físico ocupa un lugar importante en los hábitos de Resines . Desde su operación en noviembre, el actor se ha propuesto caminar todos los días y cumplir con el objetivo de los 10.000 pasos, una rutina que intenta respetar con disciplina.

«Me obligo a andar los famosos 10.000 pasos, o más, todos los días; desde que me operaron en noviembre, lo estoy haciendo bastante a rajatabla» , contó al citado periódico. Su relación con la comida tampoco esconde su pasión por los restaurantes. En 2023, durante su conversación con Vanity Fair, llegó a definir cuál era para él uno de los grandes lujos de la vida: «tener pasta para ir a comer donde me dé la gana».