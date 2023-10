Fotos de visualización única en WhatsApp: lo que debes saber

La app WhatsApp cuenta desde 2021 con una función muy útil, la de mandar una foto de una sola visualización. ¿Y cuál es su cometido? En este artículo voy a contarte para qué sirve y cómo se manda una foto de visualización única. Deberías acostumbrarte a utilizarla dependiendo del contenido que se envíe.

WhatsApp: fotos de un solo uso

Pongámonos en situación, las fotos de una sola visualización son muy útiles en muchos escenarios diferentes. Pongamos el caso de que tienes una foto de un documento importante y vas a compartirlo con otra persona para que compruebe algo. Se me ocurre el caso de una herencia o un documento notarial. es obvio que se trata de información sensible. Puedes hacer la foto y enviarlo como de una sola visualización. Una vez que el receptor lo abra, podrá verlo durante el tiempo que desee, pero una vez que cierre el chat o la app, la foto ya no puede volver a ser abierta.

Cómo enviar una foto de un solo uso

Muy sencillo, el proceso de envío es igual que el de cualquier foto en WhatsApp.

Una vez que la hayas cargado, no la envíes todavía, ya que hay que hacer un paso previo muy fácil. Verás que aparece un icono con el número 1. Pincha sobre él y pasará a ser de color azul. Es señal de que la foto que enviarás es de un solo uso.

Cuando le das a enviar, aparece este mensaje de advertencia.

Así que, de esta manera queda garantizada la privacidad cuando enviamos un mensaje de estas características. La persona que ha enviado el mensaje recibe esta notificación si la foto ha sido abierta y en qué momento.

Además, el receptor no podrá hacer una captura de pantalla, ya que aparecerá el siguiente mensaje.

Por tanto, el envío de fotos de un solo uso en WhatsApp es un sistema muy adecuado con e que podemos velar por la privacidad de un contenido en concreto. Es conveniente usarlo en casos como el que he explicado antes, pero también en el de menores. Mandar una foto de un niño pequeño a alguien puede terminar derivando en que esa foto acabe fuera de nuestro control. Con el tema de los pequeños hay que ser muy sensible y evitar exponerlos en los estados o como fotos de perfil. Por tanto, no es una idea descabellada enviar la foto de nuestro hijo como de un solo uso a un amigo o familiar.