Del bolsillo al espacio: la NASA permitirá que sus astronautas usen smartphones

La NASA ha confirmado que permitirá a sus astronautas utilizar smartphones en el espacio durante futuras misiones tripuladas. El anuncio se ha realizado a través de su cuenta oficial en redes sociales y señala que esta autorización comenzará a aplicarse en misiones como Crew-12 o Artemis II, lo que supone un cambio llamativo respecto al tipo de electrónica personal que hasta ahora acompañaba a los tripulantes.

Hasta el momento, los dispositivos utilizados en el espacio estaban cuidadosamente seleccionados y certificados para soportar radiación, microgravedad, vibraciones extremas y cambios bruscos de temperatura. Ordenadores, cámaras y tablets formaban parte del día a día de los astronautas, pero siempre bajo requisitos técnicos muy estrictos. Los smartphones, pese a su potencia y versatilidad, quedaban fuera por tratarse de productos de consumo generalista.

Conviene matizar que la NASA no ha mencionado marcas ni modelos concretos, ni ha hablado explícitamente de iPhone u otros dispositivos específicos. Cuando la agencia se refiere al uso de smartphones en el espacio, lo hace como categoría tecnológica, no como producto comercial concreto, algo que algunos titulares han dado por hecho de forma precipitada.

Para qué pueden servir los smartphones en el espacio

Aunque no se han detallado los usos exactos, el valor de un smartphone en una misión espacial resulta bastante evidente. Un solo dispositivo integra cámara, sensores, conectividad y potencia de cálculo en un formato compacto. En un entorno como la Estación Espacial Internacional, puede servir para documentar experimentos, tomar fotografías rápidas, registrar incidencias o acceder a aplicaciones internas diseñadas para apoyar el trabajo diario de la tripulación.

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

También hay un componente práctico nada menor. Un teléfono es ligero, fácil de manejar y familiar para cualquier astronauta. En situaciones en las que no es necesario recurrir a equipos científicos más complejos, contar con una herramienta versátil puede ahorrar tiempo y simplificar tareas rutinarias.

A esto se suma el factor humano. En los últimos años, la NASA ha apostado fuerte por la divulgación y la conexión con el público. Permitir el uso de smartphones facilita la captura de imágenes y vídeos más espontáneos, que ayudan a mostrar el día a día de una misión desde un punto de vista más cercano y comprensible para la audiencia.

Tecnología de consumo en un entorno extremo

Hablar de smartphones en el espacio no significa ignorar los enormes retos técnicos que conlleva su uso fuera de la Tierra. Radiación, limitaciones energéticas y protocolos de seguridad obligan a adaptar cualquier dispositivo antes de autorizarlo a bordo. Todo apunta a que estos teléfonos pasarán por procesos de validación y restricciones específicas, tanto a nivel de hardware como de software.

No sería la primera vez que tecnología de consumo se adapta al entorno espacial. Tablets y otros dispositivos similares ya se utilizan desde hace años, siempre bajo condiciones muy controladas. La diferencia ahora está en el simbolismo: un smartphone concentra hoy funciones que hace no tanto requerían equipos especializados.

Un cambio con lectura cultural

Además de su utilidad práctica, la decisión de la NASA tiene una lectura clara. La frontera entre tecnología profesional y tecnología de consumo es cada vez más difusa. Que una agencia espacial confíe en smartphones para misiones tripuladas dice mucho del nivel de madurez alcanzado por estos dispositivos.

En plena preparación de nuevas misiones lunares y con la vista puesta en futuros viajes de larga duración, la NASA demuestra que la innovación no siempre pasa por crear tecnología desde cero. En ocasiones, consiste en aprovechar herramientas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, incluso cuando el destino está a cientos de kilómetros sobre la Tierra.