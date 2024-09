Mensajes RCS: qué son, ventajas y cómo activarlos

La llegada de iOS 18 ha puesto sobre la palestra el uso de un sistema de comunicación compatible tanto con los dispositivos iPhone como con los Android. La mensajería RCS cuenta con muchas ventajas, es gratuita y además, los mensajes quedan cifrados de extremo a extremo. Esto es lo que debe saber sobre los mensajes RCS, cómo puedes usarlos y activarlos en Android, ya que con la última actualización en el iPhone vienen activados por defecto.

¿Qué son los mensajes RCS?

RCS son las siglas de Rich Communication Services, y es una evolución del mensaje de texto tradicional o SMS. Podríamos hacer una analogía muy simple, es prácticamente lo mismo que enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, pero a través de la aplicación que utilizas para enviar los SMS. Los mensajes RCS posibilitan el envío de archivos como fotos, mensajes de audio o incluso vídeo. Tienen además confirmación de lectura y permite saber si el otro usuario está escribiendo en ese momento.

La principal ventaja de los mensajes RCS

Estos mensajes cuentan con algo que los SMS no ofrecen, y es el cifrado de extremo a extremo, tal como aplica WhatsApp. De esta manera, las comunicaciones son confidenciales. El único requisito para poder enviar mensajes RCS es tener conexión a Internet, da igual que se trate de datos móviles o de WiFi. Además, no requiere de la instalación de ninguna aplicación adicional, por qué tal y como ya he dicho, emplearás tu aplicación de mensajería ya instalada tanto en tu teléfono Android como en el iPhone.

¿Cómo saber si tengo activados los mensajes RCS?

En el caso de que utilices un iPhone y que esté actualizado a iOS 18, no tendrás que hacer nada, ya que los mensajes RCS se activan por defecto, si bien los puedes desactivar si así lo deseas. C

omo usuario de iPhone sabrás que el sistema iMessage permite el envío de manera gratuita entre dispositivos Apple. Lo sabes porque el globo de texto es azul cuando se envía a un iPhone, a un iPad o un ordenador Mac, mientras que es verde cuando se envía a un teléfono Android.

Tradicionalmente, enviarlo como SMS a un teléfono Android implicaba el pago del coste del mensaje si la operadora no aplicaba en este caso la tarifa plana. Gracias a la mensajería RCS, no importa que el globo siga verde, porque este tipo de mensajes son todos gratuitos.

Si vas a enviar un mensaje, deberás fijarte si el otro usuario los tiene activados. Afortunadamente es muy sencillo de comprobar, ya que es la propia aplicación de mensajería la que te lo indica. De esta manera, si vas a mandar un mensaje RCS y te indica que el otro usuario no tiene activada esta opción, se te aplicará la tarifa correspondiente si la operadora cobra por los SMS.

En los dispositivos Android ocurrirá lo mismo, la mensajería RCS es gratuita, y en el caso de que tu interlocutor no la tenga activada, se enviará como SMS.

Cómo activar RCS en Android

Se trata de un proceso muy sencillo, puedes comprobar de esta manera si lo tienes activado. En primer lugar, entra en la aplicación de Mensajes y ve al icono con tu foto de perfil que tienes en la esquina superior derecha. Posteriormente, baja hasta «Ajustes de mensajes» y verás la opción «Chats RCS.»

Al pulsar sobre esta, verás rápidamente si los tienes activados. En el caso de que no sea así, hazlo para poder aprovechar todas las ventajas de esta mensajería. Incluso los teléfonos Android más antiguos pueden aprovecharse de esta función, ya que llegó con Android 10.

Aprovecha todas las ventajas con las que cuentan la mensajería RCS y no lo dudes, se trata de un sistema muy cómodo, que añade una capa extra de privacidad y que permite el envío de contenido multimedia. Pero principalmente, creo que la principal ventaja es permitir la comunicación gratuita, segura y práctica de dispositivos Android y iPhone, todo sin necesidad de una aplicación de terceros.