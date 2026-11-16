La Razer Soma Pro es la silla gaming que vibra, suena y se ilumina al ritmo de la partida

Razer ha puesto a la venta dos sillas gaming que hacen algo más que dar asiento a quien juega. La Soma Pro y la Soma Sensa HD Haptics incorporan motores de vibración en el propio asiento, de modo que un disparo, un choque o una explosión se notan en la espalda y las piernas además de verse en pantalla. Ambas llegan después de la Soma Chroma, la primera silla de la marca con iluminación RGB, y completan una gama de tres modelos. La Soma Pro es la más ambiciosa, porque añade a la vibración unos altavoces con audio espacial THX y luces que reaccionan al juego.

Seis motores que distinguen de dónde viene el golpe

La base común es Razer Sensa HD Haptics, un sistema de seis actuadores repartidos por zonas. Según la compañía, la respuesta se adapta a la intensidad, la dirección y la distancia de lo que ocurre en la partida, así que un impacto por la izquierda no debería sentirse igual que uno por la espalda.

La intensidad general se regula en seis niveles y cada zona admite un ajuste independiente desde Razer Synapse, el programa de la marca para PC. La web oficial cifra en más de 100 los juegos de ordenador con soporte nativo.

Para el resto del catálogo, y también para películas o música, Synapse convierte el sonido en vibración. Es una solución más genérica, ya que el asiento responde al audio y no a los eventos concretos del juego.

La Soma Pro se guarda el sonido y las luces

El modelo superior monta altavoces integrados compatibles con THX Spatial Audio. Pueden funcionar solos o combinarse con unos altavoces frontales para ampliar la escena sonora, con la silla situada en el centro. Razer no detalla cuántos altavoces lleva ni su potencia.

La iluminación Razer Chroma RGB ofrece 16,8 millones de colores y efectos específicos para más de 300 juegos, de acuerdo con la ficha del producto. Se sincroniza con otros periféricos de la marca mediante Synapse 4.

También hay diferencias en el mobiliario. La Soma Pro suma reposabrazos 4D, un cojín magnético para la cabeza y una base de cinco radios en aleación de aluminio, mientras que la Soma Sensa HD Haptics recurre a una base de acero.

Inalámbrica, aunque con un cable que alimentar

Las dos se conectan al PC por radiofrecuencia de 2,4 GHz con un receptor USB y al móvil por Bluetooth LE, a través de la aplicación Razer Furniture para Android e iOS. Un panel de control en la propia silla permite cambiar de una conexión a otra y ajustar la vibración.

La energía llega por USB-C desde un enchufe o desde una batería externa, que no viene incluida Razer pide una de 25.000 mAh y al menos 45 W, o un cargador de esa misma potencia.

En el apartado ergonómico comparten soporte lumbar integrado, cojín de espuma curada en frío de doble densidad y un respaldo que se reclina hasta 132 grados. La estructura es de acero y soporta hasta 150 kg, según las especificaciones.

Precio y disponibilidad

La Razer Soma Pro cuesta 1.029,99 euros y la Soma Sensa HD Haptics, 589,99 euros. Ambas están ya disponibles en la web de Razer, en sus tiendas propias y en distribuidores seleccionados. La diferencia de 440 euros paga el audio, las luces y los ajustes adicionales, porque la vibración es idéntica en las dos. La garantía cubre tres años los mecanismos y las piezas móviles y dos años la electrónica.