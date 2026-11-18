Anne Hathaway (44) está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Tras nueve meses de dulce espera, la actriz ha dado la bienvenida a su tercer hijo junto al productor Adam Shulman. Ha sido una conocida revista estadounidense la encargada de sacar a la luz esta feliz noticia, y lo ha hecho a través de unas imágenes que ha publicado en exclusiva en las que se puede ver a la intérprete llevando al recién nacido en una mochila portabebés. Unas fotografías que han despertado una gran expectación entre sus seguidores, especialmente por la discreción con la que la protagonista de El diablo se viste de Prada acostumbra a gestionar su vida privada. De hecho, por ahora, Hathaway no se ha pronunciado públicamente al respecto, por lo que se desconoce la fecha exacta del nacimiento de su último hijo, así como tampoco se tiene constancia de si es niño o niña.

En las fotografías citadas, Anne Hathaway aparece dando un paseo por las calles de Nueva York luciendo un look de lo más casual y cómodo, formado por un abrigo camel, unos pantalones claros y unos zuecos a juego. Además, para intentar no ser reconocida, añadía una gorra marrón y unas gafas de sol.

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Fue el pasado mes de junio cuando la actriz anunció a través de su perfil oficial de Instagram que estaba de nuevo embarazada con un mensaje tan breve como significativo: «Baby, I’m yours», escribía, haciendo referencia a la mítica canción de Barbara Lewis cuya traducción al español es «Bebé, soy tuya». En el vídeo que acompañaba a estas palabras aparecía la intérprete en el interior de su casa con los brazos cruzados, hasta que de repente cambia de postura y deja al descubierto su incipiente tripa de premamá. Un gesto sencillo que, por aquel entonces, fue suficiente para confirmar que se encontraba esperando a su tercer hijo, después de meses de rumores constantes al respecto. Como era de esperar, la publicación no tardó en llenarse de felicitaciones y muestras de cariño por parte de amigos y compañeros de profesión, entre las que destacaron las de multitud de rostros conocidos.

Aunque Anne Hathaway ha decidido vivir este embarazo desde la más absoluta intimidad, el pasado mes de octubre, en plena cuenta atrás para convertirse en madre de nuevo, reveló en el programa CBS Mornings cómo se encontraba ante la inminente llegada del nuevo integrante de la familia.

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«Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro. Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo, va a cambiar para nuestros hijos. Y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral. Así que estoy disfrutando mucho de lo que significa estar en esta unidad, porque mis hijos son mayores. Y toco madera, espero que todo salga bien», expresaba por aquel entonces. Ahora, el embarazo ha llegado a su fin y, por el momento, solo queda esperar a que la actriz se lance a contar públicamente cómo ha ido el parto y cómo se encuentran tanto ella como el bebé.