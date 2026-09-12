Anne Hathaway: «Si no eres alguien que se ama a sí mismo de forma natural y sin esfuerzo…»

La actriz Anne Hathaway se ha convertido en una de las preferidas de muchos de los espectadores desde su entrañable interpretación de la inexperta asistente de Miranda Priestly en la película El diablo se viste de Prada. Ahora que la secuela de esta inolvidable cinta está disponible en la plataforma de streaming Disney+ la actriz vuelve a estar de moda. Por eso nos ha sorprendido esta frase que pronunció Anne Hathaway durante una entrevista con la revista de The New York Times publicada en enero de 2015: «Si no eres alguien que se ama a sí mismo de forma natural y sin esfuerzo… «. La actriz hizo este comentario tras la ola de críticas negativas que recibió en Internet tras ganar el Oscar a Mejor Actriz de reparto por su interpretación en la película Los Miserables. Anne explicó cómo para superar estas situaciones hay que tener amor propio y desarrollar la aceptación personal sin intentar complacer siempre a los demás.

Las críticas a la actriz después de obtener el Oscar en 2013, Internet se centraron en acusarla de parecer «demasiado perfecta», «calculada» o «artificial». Este fenómeno de ciberacoso se viralizó en Internet y se llegó a llamar el ‘Hathahate’ y llegó a ser analizado por especialistas y medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió hace ya 13 años y que estos episodios se han repetido en otras ocasiones con diversos actores como Jennifer Lawrence, Brie Larson o Hayden Christensen. Lo que propone con esta reflexión la actriz Anne Hathaway es que hay que apoyarse ante estas situaciones en el amor propio y la aceptación personal.

Los primeros pasos de Anne Hathaway en el mundo del cine

La actriz Anne Hathaway nació el 12 de noviembre de 1982 en Nueva York y cuando cursaba estudios de secundaria participó en varias obras de teatro. Su primera oportunidad le llegó muy joven cuando fue elegida para trabajar en la serie de televisión Get Real (1999-2000). Luego tuvo la suerte también de ser elegida para protagonizar la comedia de éxito de Disney El diario de la princesa en 2001.

A partir de ese momento protagonizó películas para toda la familia como Hechizada (2004) y la secuela de Diarios de una princesa (2004). Todo cambió para su carrera cuando logró un papel más maduro en el drama Brokeback Mountain en 2005 y en 2006 el de la joven asistente de Miranda Priestly en la comedia dramática El diablo viste de Prada.

El salto a la fama de la actriz

La película El diablo se viste de Prada supuso su salto a la fama a nivel mundial y a partir de ese momento recibió ofertas de papeles más interesantes. Por ejemplo en 2007 protagonizó La joven Jane Austen y en 2008 el drama La boda de Rachel del director Jonathan Deeme gracias a la que recibió su primera nominación a un premio Oscar a la mejor actriz.

En la segunda década de los 2000 la actriz Anne Hathaway participó en películas como Alicia en el país de las maravillas (2010), Siempre el mismo día (One Day) (2011), Los miserables (2012), El caballero oscuro: La leyenda renace (2012), Interstellar (2014), Alicia a través del espejo (2016), Aguas oscuras (2019), Ocean’s 8 (2018) y Timadoras compulsivas (2019). También se especializó en comedias románticas como Guerra de novias (2009), Historias de San Valentín (2010), Amor y otras drogas (2010) o El becario (2015).

Entre todas estas hay que destacar su trabajo en la película Los Miserables por la que recibió el premio Oscar el 24 de febrero de 2013 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación del personaje de Fantine en Los miserables. También como ya hemos comentado recibió numerosas críticas tras recibir este premio porque en realidad solo estaba en la pantalla durante 15 minutos y porque a algunos espectadores no les gustó su interpretación del personaje y menos que le dieran un Oscar.

En los últimos años la actriz Anne Hathaway ha protagonizado numerosas películas de éxito como Su último deseo (2020), Las brujas de Roald Dahl (2020), Confinados (2021), Armageddon Time (2022), Mi nombre era Eileen (2023), Llegó a mí (2023), Vidas perfectas (2024) y La idea de tenerte (2024).

Este último año ha sido de los más prolíficos en estrenos de películas en las que ha participado la actriz americana Anne Hathaway, aunque fueron rodadas con anterioridad. La hemos visto en las cintas Mother Mary, El diablo viste de Prada 2, La Odisea de Christopher Nolan donde interpreta el papel de una fría y calculaora Penélope y El final de Oak Street.

Además, el próximo 2 de octubre se estrenará en los cines de nuestro país el thriller Verity: la sombra de un engaño que es la adaptación de la novela superventas de la escritora Colleen Hoover y la actriz Anne Hathaway interpreta el papel protagonista de Verity Crawford, una escritora que sufre un misterioso accidente que cambia su vida.

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