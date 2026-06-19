Anne Hathaway confirma los rumores y anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años

Anne Hathaway, de 43 años, acaba de sorprender a sus seguidores anunciando que está embarazada de su tercer hijo junto a su marido, el actor y productor Adam Shulman. La intérprete, conocida por sus papeles en El diablo viste de Prada, Princesa por sorpresa o la reciente Mother Mary, ha compartido la noticia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales acompañado de un mensaje tan breve como significativo: «Baby, I’m yours». Una noticia que llevaba varios días circulando por redes sociales, donde numerosos usuarios habían comenzado a especular con un posible embarazo al observar cómo la actriz lucía una figura más redondeada en sus últimas apariciones públicas.

En el vídeo, grabado en el interior de su vivienda, Anne Hathaway aparece con un estilismo cómodo y relajado, formado por una falda fluida de cintura elástica y una blusa amplia, una imagen muy alejada del glamour al que nos tiene acostumbrados. Durante los primeros segundos parece una publicación cotidiana, pero todo cambia cuando descruza los brazos, señala su vientre y deja al descubierto una incipiente barriga de embarazada. Un gesto sencillo, pero suficiente para confirmar que un nuevo miembro se incorporará próximamente a la familia.

Por el momento, la actriz no ha querido compartir más detalles. Ni la fecha prevista para el nacimiento, ni el tiempo de gestación, ni tampoco el sexo del bebé han trascendido. Fiel a la discreción con la que siempre ha protegido su vida familiar, Hathaway ha optado por compartir únicamente aquello que consideraba importante: la felicidad de la noticia.

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Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Miles de seguidores inundaron la publicación con mensajes de cariño y felicitaciones, mientras numerosos compañeros de profesión celebraban la buena nueva. Entre ellos se encontraba Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, que expresó públicamente su alegría por la noticia. Tampoco faltó la felicitación de Donatella Versace, gran amiga de la actriz, que quiso dedicarle unas cariñosas palabras. Al mismo tiempo, muchos usuarios aprovecharon la ocasión para bromear con el reciente estreno de El diablo viste de Prada 2, dejando comentarios como: «Esto a Miranda no le va a gustar».

Este será el tercer hijo de Anne Hathaway y Adam Shulman. La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, ha mantenido siempre una relación alejada de los excesos mediáticos habituales en Hollywood. A diferencia de otras estrellas internacionales, ambos han intentado preservar la intimidad de su familia, protegiendo especialmente a sus hijos de la exposición pública.

La noticia llega además en un momento especialmente intenso para la actriz. Hathaway atraviesa una etapa profesional brillante, encadenando proyectos cinematográficos y promocionales que la mantienen como uno de los grandes nombres de la industria. A sus 43 años, continúa siendo una de las figuras más admiradas de Hollywood y una referencia tanto en la interpretación como en el mundo de la moda.

Sin embargo, detrás de esta feliz noticia existe también una historia mucho más personal. La maternidad no siempre fue un camino sencillo para la actriz. En una entrevista, habló abiertamente sobre la pérdida gestacional que sufrió en 2015, una experiencia especialmente dolorosa que vivió mientras interpretaba a una mujer embarazada en la obra teatral Grounded.

Durante mucho tiempo decidió guardar silencio sobre aquel episodio. Sin embargo, años después optó por compartir su experiencia públicamente con el objetivo de acompañar a otras mujeres que estuvieran atravesando situaciones similares. Hathaway explicó entonces que quería contribuir a normalizar una realidad que afecta a millones de familias y que, en demasiadas ocasiones, continúa viviéndose desde la soledad.

Precisamente por ello, este embarazo tiene una carga emocional especial. Más allá de la noticia, supone un nuevo capítulo en una historia personal marcada por la resiliencia, el aprendizaje y la construcción de una familia que siempre ha intentado mantener lejos del ruido mediático.

Ahora, mientras Hollywood celebra la llegada de un nuevo miembro a la familia Hathaway-Shulman, la actriz vuelve a demostrar que no necesita grandes exclusivas ni espectaculares posados para acaparar titulares. A veces basta con una sonrisa y una sencilla publicación en redes sociales.