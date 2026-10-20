Vota: ¿Crees que el PP y Vox deben pactar en el Senado para las elecciones del 29-N?

El Partido Popular (PP) y Vox plantean un acuerdo para acudir de la mano a las elecciones generales del 29 de noviembre en lo que respecta al Senado. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una «fórmula» con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería «un error facilitar al sanchismo» el control de la Cámara Alta, de forma directa o indirecta.

Por su parte, Santiago Abascal, en una declaración institucional, el lunes, aseguró que Vox mantiene «la voluntad de algún entendimiento» con el Partido Popular, de manera que puedan proteger el Senado «de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda».

¿Crees que al PP y a Vox les interesa un acuerdo en el Senado? Vota en nuestra encuesta.