El PSOE de Sánchez pide a la Fiscalía de Sánchez que investigue al PP, a su abogado y a Inda sobre la base de los bulos de Koldo

El PSOE ha llevado los audios de Koldo García a la Fiscalía General del Estado. El coordinador de la Asesoría Jurídica del partido, Alberto Cachinero, ha presentado este viernes una denuncia contra Eduardo Inda, director de OKDIARIO; contra Dos Mil Palabras, la editora de este periódico; contra Alberto Durán, abogado del Partido Popular, y contra el propio PP como persona jurídica. Ferraz les atribuye obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación. También incluye a «las personas que dentro de la organización del Partido Popular» hubieran autorizado la actuación de Durán.

El PSOE no acude a un juzgado, sino a la Fiscalía General, cuyo titular nombra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue el propio Sánchez quien, en 2019, resumió esa relación con una pregunta retórica: «¿De quién depende la Fiscalía?». La denuncia llega además a 16 días de las elecciones generales del 29 de noviembre y apunta a un miembro del comité de campaña del PP, condición de Durán, que el escrito se encarga de subrayar.

La palabra de un condenado

El escrito descansa sobre lo que ha contado un delincuente como Koldo desde prisión: la versión de un condenado a 19 años de cárcel que prepara su recurso ante el Constitucional y que acaba de quedarse sin abogada. Allí donde faltan pruebas, el PSOE recurre a las deducciones. Un informe de la UCO de 2024 recogía que Koldo había quedado con un «Miguel» y un «Alberto». La Guardia Civil identificó al primero como Miguel Tellado y no identificó al segundo. Ferraz da el salto por su cuenta: considera «lógico inferir» que ese Alberto es Alberto Durán.

La denuncia pasa de puntillas por un dato clave: el juez Santiago Pedraz, tras consultar a la Fiscalía Anticorrupción, ya decidió no investigar el pago de OKDIARIO por los derechos del libro y la docuserie. El PSOE lo menciona sólo para reprocharle al magistrado que no indagara.

La publicidad institucional, como coartada

La denuncia dedica ocho páginas a sumar contratos y campañas de publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP entre 2017 y 2026, y pide que la UCO investigue las cuentas de Dos Mil Palabras de los últimos cuatro años. El propio escrito advierte de que sus cifras se dan «salvo error» y «sin perjuicio de errores o datos erróneos». El PSOE convierte así el relato de Koldo, según el cual el dinero «se recuperaría» con publicidad, en la excusa para abrir una investigación general sobre las cuentas de un periódico crítico con el Gobierno en plena campaña electoral.