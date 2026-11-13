Inda: «Yo saqué la corrupción del PP, los jueces harán lo mismo cuando gobiernen otros»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha clausurado este viernes las III Jornadas Jurídicas del periódico en el Hotel ME Marbella con un mensaje dirigido a los jueces, fiscales, notarios y juristas presentes: su independencia no depende de quién gobierne, y la prueba de ello, ha dicho, será el día en que tengan que juzgar a dirigentes del PP o de Vox. “Yo estoy seguro de que todos vosotros, los que tenéis la potestad de impartir justicia, cuando eso ocurra, haréis lo mismo que yo hice hace 13 o 14 años, cuando en España gobernaba el Partido Popular”.

Inda ha puesto su propia trayectoria como ejemplo. “Es evidente, y nunca lo oculto, que mi ideología es de centro derecha liberal. Pero a mí no me tembló la mano para publicar todos los casos de corrupción del Partido Popular”, ha afirmado. “Yo debo ser el peor cloaquero del Partido Popular, porque yo saqué los sobresueldos de Génova 13. Yo saqué la financiación ilegal del Partido Popular. Yo saqué los SMS de Rajoy a Bárcenas que decían ‘Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos’. Eso está en la hemeroteca”.

El director de OKDIARIO ha repasado otras exclusivas: el caso Granados, el caso Ignacio González, “que le va a costar la cárcel”, y la Operación Kitchen. “¿Quién la publicó? ¿Los medios a sueldo de Sánchez? No. La publicó Eduardo Inda, la publicó OKDIARIO, en noviembre del año 2018”. También ha recordado el vídeo de una presidenta autonómica del PP en un supermercado: “Era la obligación moral y deontológica del periódico publicarlo. No lo publicó La Sexta, no lo publicó Televisión Española. Lo publicó OKDIARIO”. Y las cuentas del Rey Juan Carlos en paraísos fiscales: “Les digo que a nuestros lectores esas informaciones no les gustaban mucho. ¿Quién las publicó? Eduardo Inda y OKDIARIO”.

“Si se corrompen, haremos lo mismo”

Esa misma vara de medir, ha subrayado, se mantendrá en el futuro: “Lo seguiremos haciendo cuando gobiernen el Partido Popular y Vox. Y algunos de ellos son amigos personales. Si se corrompen, haremos lo mismo. Lo mismo que hacen los jueces cuando van a ciegas e imparten justicia sin mirar a derecha, sin mirar a izquierda, sino mirando al frente, a lo que dicta la legalidad”.

Y ha lanzado una pregunta a quienes acusan a los tribunales de hacer política: “¿Qué cara se les pondrá a estos gángsters cuando dentro de uno, dos, tres o cuatro años algunos de los que estáis aquí, jueces o fiscales, imputéis, proceséis o condenéis a un miembro de Vox o del PP por corrupción? ¿Qué dirá entonces la chusma del lawfare?”. “Se les va a quedar cara de pasmaos. No sé si esa cara se les quedará dentro de prisión o fuera de prisión, pero no tengo ninguna duda”.

“Esta democracia la están salvando tres estamentos”

Inda ha arrancado su intervención con una tesis: “Esta democracia la están salvando tres estamentos. Me voy a poner el primero: la prensa, que ha hecho una tarea fundamental para que España no termine siendo una autocracia. En segundo lugar, los jueces. Y en tercer lugar, los fiscales”. “Pedro Sánchez se podría haber cargado la democracia hace mucho tiempo si los jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, de instrucción o de lo civil no hubieran hecho su trabajo con decencia, con dignidad, con honradez y con deontología profesional total y absoluta”.

El director de OKDIARIO ha admitido que, como en cualquier profesión, “hay ovejas negras” y “algunos jueces hacen política y no justicia”, pero ha cifrado su peso en “el 0,1% de la profesión”, frente a “esa absolutísima mayoría de jueces y fiscales que hacen su trabajo con honradez”. “Sois lo mejor de lo mejor de una sociedad que es mucho mejor que los gobernantes que están ahora mismo en el poder”.

El ‘copyright’ del lawfare

Inda ha cargado contra el uso que el Gobierno hace del término lawfare, “una palabra que inventó un loco estadounidense hace 30 o 40 años” y que, según ha dicho, importaron a España “los golpistas catalanes que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017”, Podemos y Bildu. “El copyright en España de esta palabra es de los golpistas catalanes, de los etarras y de Podemos”. “Lo que no perdonan es que compañeros vuestros hayan procesado a Begoña Gómez, que se haya condenado al hermanísimo o al exfiscal general”.

A su juicio, lo escandaloso sería lo contrario: “Lo que sería un escándalo manifiesto es que se hiciera la vista gorda con Begoña por ser la consorte del primer ministro, con David por su condición de hermanísimo o que a García Ortiz se le hubiera salvado por corporativismo. Eso sí que sería una república bananera”.

La fiscal que vendía croquetas

Inda ha comparado la situación española con la Venezuela de Hugo Chávez, “que tomó el poder en el año 99 y en 2005 había desmontado el Tribunal Supremo y la Fiscalía”. “Cuando hablamos de Venezuela siempre me dicen que exagero, pero lo que está pasando en España es lo mismo que pasó en Venezuela hace 21 años”. Y ha relatado una anécdota en el Mercado de la Paz de Madrid, donde una vendedora de croquetas le reconoció: “Me dijo: yo era fiscal en Venezuela. Hugo Chávez me quería meter en la cárcel y me tuve que venir a España. Como aquí no puedo trabajar de abogada ni de fiscal, me dedico a hacer croquetas”. “Me dijo: don Eduardo, bienvenido a nuestro pasado”.

“Eso no digo que vaya a ocurrir en España. Va a depender mucho de lo que acontezca el 29 de noviembre”, ha advertido, en referencia a las elecciones generales. “Ese día España se juega una disyuntiva terrible: democracia o autocracia”.

Inda ha cerrado agradeciendo a los patrocinadores su apoyo, sin el cual las jornadas serían “física y metafísicamente imposibles”, y ha confirmado que habrá una cuarta edición: “Por supuesto que el año que viene las vamos a hacer, y las vamos a hacer en Marbella”. Antes de despedirse, ha reiterado su agradecimiento a los asistentes: “Pese a lo que yo me temía, sois vosotros los que habéis salvado la democracia, el Estado de derecho y la legalidad”.