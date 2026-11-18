Los empresarios de la agroindustria andaluza han coincidido en la jornada Jornada OKGREEN: Del campo al futuro en señalar la importancia de la economía circular: «Hay muchas oportunidades desde el sector». El moderador de la charla, Antonio Quilis Sanz, ha estado acompañado de la responsable de Sostenibilidad de COVAP, Ana Alicia Bolívar; del CEO de Olive, José Chica Pulido; y del secretario general de Ecovalia, Diego Granado Cumbres.

La breve introducción del presentador ha realizado una comparación de la naturaleza con la ley de Lavoisier y ha mencionado la prematura celebración del aniversario por los tres años de OKGREEN.

Ana Alicia Bolívar

La responsable de Sostenibilidad de COVAP ha comenzado subrayando que la sostenibilidad es «esa triple vertiente de garantizar que el medioambiente se conserva, esa parte económica y esa aportación social». Su empresa está ubicada en el valle de los Pedroches (Córdoba), lugar que para ella «es un entorno que enamora por su dehesa, la gente y el modelo de la cooperativa ganadera.

Bolívar ha asegurado, sobre la cooperativa, que «no es el propósito económico, sino la labor y la funcionalidad que tiene para toda una comunidad» y que «es un valor incomparable». Según la dirigente, «cerrar el círculo era poner un pie más».

La ingeniera ha declarado también que tenían un modelo 360 y que su comercialización se desarrolla «a través de distribuidores» y mediante su canal de venta directa, como «las tiendas COVAP y tres bares de tapas». De Olive ha destacado su experiencia, que va «más allá del producto».

Sobre cómo cerrar el círculo, Bolívar ha dicho que «la respuesta vino por parte del socio ganadero». La solución que dieron a esa problemática surgida fue la de «implementar un modelo energético distinto que pudiera utilizar este recurso como parte de ese suministro energético para COVAP». En este caso, se trata de una planta fotovoltaica y un proyecto de planta de biogás.

Dentro de las líneas de trabajo, la trabajadora ha declarado que llevaron a cabo «un trabajo exhausto» para los productos que generaban sus industrias y que trabajaron «en cómo reemplazar los ingredientes tradicionales de la alimentación animal», incluyendo sus fórmulas. Sin embargo, ha reconocido también la dificultad que supuso esto último.

Para la responsable de Sostenibilidad de COVAP, «hay muchas oportunidades desde el sector agroalimentario» y cree que «la biometanización es el siguiente paso». Asimismo, ha resaltado la «oportunidad» que tienen respecto al agua, apelando al ahorro y a abrir la vía de exploración de nuevas fuentes. Bolívar ha manifestado la responsabilidad social y medioambiental que tiene el sector y piensa que hay que «ir más allá de un objetivo económico», manteniendo una «apertura a la innovación».

José Chica

El CEO de Olive ha declarado que «en Jaén hay cerca de 70 millones de olivos», lo que «genera muchísimo valor en sus productos». Además de tener más de 300 fábricas, Chica ha relatado el cambio de filosofía en la empresa: «Lo que antes era un verdadero problema, incluso económico, era el residuo que generábamos». Es más, ha revelado que «de una tonelada de aceite, el 80% eran residuos» y que «era un cuello de botella muy complejo de gestionar».

Pese a ello, el empresario ha confesado que Olive ha estado «dentro de los diez mejores aceites del mundo» y ha criticado la gestión por parte de España sobre el producto mencionado: «Si hiciéramos las cosas bien en cuanto a la producción, el valor no sería el que es actualmente». A continuación, Chica ha contado que «la palabra residuo» está anclada al agricultor y a la almazara en particular».

«A nivel de carbono, tenemos: la fijación en el suelo; la hoja, un gran desconocido cada día más centrado en la industria farmacéutica; y el alperujo. Esa gestión hace que tengamos dos escenarios: el biogás y el compost, y el hueso de aceituna», ha declarado el trabajador.

Chica cree que, en el sector, «hay una falta de unión» y que es necesaria «una fusión», poniendo como ejemplo a Italia como país de desarrollo. Después de contar una experiencia personal, ha concluido aseverando que no existe «esa inquietud con el aceite». Con respecto a la almazara, piensa que es fundamental «generar una cultura nueva en la que el agricultor crea que puede llevar su aceituna, invertir en una planta de compostaje y que le dé un resultado positivo».

Para él, «haciendo esa apuesta en conjunto, se minimiza el riesgo y se desarrolla ese canal comercializador para poner en valor ese producto». Chica ha admitido, en concordancia con las palabras de Ana Alicia, que «cada vez tiene más importancia la industria farmacéutica en el sector», pues «la hoja casi cuatriplica el potencial del aceite».

El CEO se ha dirigido al cliente, afirmando que deben «trasladar al usuario final que ese valor por el medioambiente lo tenga en cuenta». Por último, ha reflejado la realidad de la agroindustria: «Tenemos muchas competencias, dirigidas al mismo punto, y se solapan».

Diego Granado

El secretario general de Ecovalia ha contado que «una de cada tres hectáreas agrícolas en Andalucía está en producción ecológica». Esto, según Granado, es «un 12% en España», por lo que no se debe tomar como «una cuestión menor».

El trabajador ha recordado la importancia del vocabulario, ya que los recursos, en comparación con los residuos, «vienen a ser, en esencia, lo mismo». Incluso en Castilla-La Mancha, donde trabajó, «el estiércol es basura». Granado también ha hablado del compostado y ha declarado que «es un ejemplo de los productos que vienen de la agricultura tradicional y que permiten la utilización en la agricultura ecológica».

En cuanto a las oportunidades para los productores ecológicos, el empresario ha calificado las plantas de compostaje de alperujo como «un verdadero problema». También ha respaldado los métodos de Ecovalia, sobre los que afirma que realizaban «un tratamiento previo» y que aplicaban «unas dosis adecuadas de fertilización». Afortunadamente para la empresa, salió adelante.

Actualmente, Granado ha relatado que en Pozoblanco, en Olivareda de los Pedroches (Córdoba) tiene su planta de compostaje y los alperujos producen abono para sus socios: «En torno al 2% de los ingresos de la cooperativa provienen de ahí. Es un dinero», ha comentado. Este provecho de recursos lo hacen extensivo a otros sectores, «como en hortícolas».

El empresario ha asegurado que «dentro de las plantas de biometano y biogas, hay una demanda creciente en el digestato» y que «hay unos ocho o diez proyectos en marcha». Asimismo, piensa que «hay que reducir la exposición a las incertidumbres», aunque las condiciones de guerra están dificultando esta realidad. Para Granado, «la economía circular genera una oportunidad de reducir esa incertidumbre».

No obstante, tal y como ha afirmado, «el precio de las materias primas, traducido al precio del producto final, durante esas crisis, no ha subido tanto en los fertilizantes ecológicos» y cree que a veces se obvia «la contabilidad ambiental».