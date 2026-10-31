Un diez para Jódar: se convierte en el top 10 más rápido de la historia sin necesidad de jugar

Rafa Jódar, eliminado prematuramente en Basilea, atiende a los medios de comunicación desplazados a París, donde se disputa el último Masters 1.000 del año, con una sonrisa. Su rostro, imberbe, rezuma talento precoz. Responde las preguntas mientras Vacherot, precisamente su verdugo en Basilea, aplaca a Fritz y alcanza la final. Hito que del que se alegra Jódar, pues la derrota del estadounidense le permite entrar en el top 10 de la ATP y ser el tenista más rápido de la historia en conseguirlo.

Desde su debut como profesional, en enero de este año, hasta su irrupción en el top 10, apenas habrán pasado 287 días. Cabe recordar que la actualización se hará oficial el próximo lunes. Marca que pulveriza el anterior registro perteneciente a Gustavo Kuerten, quien lo logró en 490 días. Palabras mayores. Jódar también es el 21º tenista español que entra en los diez mejores y el tercero más joven, solo superado por Nadal y Alcaraz.

El próximo objetivo de Jódar son las ATP Finals. Tiene en este momento 3.209 puntos, pero no podrá sumar más hasta París, el mencionado último Masters 1000 antes de las ATP Finals, y sus perseguidores siguen en liza. De Miñaur emerge ahora como principal rival. El australiano, con 2.980 puntos, acecha al español. Todavía se bate en Viena, pero si cae en semifinales, seguiría por detrás de Jódar.

Mientras que si conquista el título, ascendería a 3.330 y llegaría a París dependiendo de sí mismo. El panorama, ya con Djokovic eliminado, se reduce a dos vías. Si De Miñaur no alcanza la final en Viena, Jódar viajará a París en noveno lugar, con el billete prácticamente asegurado. En caso de que De Miñaur acceda a la final y acabe conquistando el título, Jódar bajará al décimo puesto y estará obligado a remar en la última cita de Masters 1.000 del calendario.

Ya no hay más margen, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy. Jódar acudirá con la exigencia de encadenar victorias, pendiente de una calculadora que marcarán sus rivales. De momento solo queda la vigilia: cada caída de sus perseguidores le abrirá la puerta; cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo.