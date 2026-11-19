El decorado que pintaba negro a primera hora de la tarde del miércoles pasado, luce ahora menos sombrío. Al menos, gris. Jódar, que claudicó ante Fils a consecuencia de un bajón físico, tenía pie y medio fuera de las ATP Finals. Sin embargo, alguien vendrá que bueno te hará. Llegó Zverev y echó un cable al madrileño tras derrotar a un Shelton menos peligroso sin Ferrero en su box. Se extiende la maldición del estadounidense contra el alemán. Siete partidos y siete derrotas.

Shelton cayó ante esta versión superlativa de Zverev, la que se espera de un número uno. Valga el punto con el que cerró el partido como ejemplo de ello. La victoria refuerza a Jódar, que ahora debe ganar a Shelton sin ceder un set y esperar que Zverev haga lo propio con Fils. Ganar y esperar un favor. A Jódar solo le valen resultados limpios para no tener que sacar la calculadora. Esa es la primera opción.

El segundo escenario que podría clasificarle es en caso de que gane a Shelton en tres sets y Zverev a Fils en dos. En ese caso, todos excepto el mencionado Zverev estarían empatados a una victoria y sets y ganados, y el porcentaje de juegos ganados determinaría el billete a semifinales. El resto de combinaciones deja fuera a Rafa Jódar, que claudicó en su estreno ante Zverev y sufrió un bajón físico cuando vencía a Fils en el segundo partido.

El madrileño recorrió las tripas del Inalpi Arena con rostro de pocos amigos. Había encaminado el partido ante Fils tras apuntarse el primer set, cuando su cuerpo dijo ‘basta’. Desfalleció. Tal vez sean los más de 80 partidos que lleva este año a sus espaldas o simplemente la tensión de batirse entre los ocho mejores tenistas del curso. O tal vez una mezcla de ambas, el caso es que Jódar se tomó geles y paracetamol, pero no recuperó su energía.

«Lo he intentado gestionar de la mejor manera posible. He pedido el tiempo médico, he intentado buscar soluciones al problema que se había planteado y, bueno, hoy no hemos encontrado ninguna solución, pero creo que esto nos puede servir para que la próxima vez no nos pase y estemos más preparados en cuanto a enfrentar este tipo de problemas. Cuando no has estado mucho tiempo en el circuito, son cosas que pueden pasar y que hay que intentar que no pasen la siguiente vez», dijo Jódar a pregunta de OKDIARIO.