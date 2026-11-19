Trabajas, estudias o lees hasta tarde y notas que tu vista lo está sufriendo. Quizá el problema no sea el cansancio, sino la luz que estás usando, y Dyson tiene la solución en el Pre Black Friday que termina este jueves. ¿Por qué? Porque tiene en oferta la Lámpara de mesa Dyson Solarcycle Morph, un modelo LED que cambia su brillo y temperatura para adaptarse automáticamente a ti y que ahora está rebajado de 549 € a 399 €.

Se adapta a cualquiera, así que se la tenemos que recomendar a cualquiera. No importa la edad, el momento del día o el uso que le vayas a dar, porque siempre da lo mejor de sí, y la puedes controlar con la app de Dyson. Sin duda, una auténtica sorpresa.

Te gustará porque…

… Tiene modo Despertador, que sube el brillo y la temperatura de color poco a poco, como un amanecer.

… Incluye los modos Relajación y Estudio, que se corrigen solos según tu edad y la hora del día.

… Su modo Boost te da 20 minutos de luz brillante de alta intensidad para concentrarte al máximo.

… Puedes personalizar hasta 20 modos distintos para adaptarla a tu rutina.

Lámpara de mesa Dyson Solarcycle Morph

Una lámpara de mesa suele ser para eso: dar luz, pero la Lámpara de mesa Dyson Solarcycle Morph no se queda solo ahí. Su punto más fuerte es que ajusta la luz a tu edad, a la tarea que haces y a la hora del día, y todo eso se hace con la app MyDyson. Su temperatura de color va de 2700 a 6500 K cuando no está en el puerto de carga y de 1800 a 3400 K cuando está en él, así que puedes pasar de una luz cálida y suave para relajarte a otra más fría y clara para estudiar. Además, genera un haz de luz de 78 º, no cansa la vista porque su parpadeo es menor al 1 % y su luz LED tiene una vida de hasta 181.000 horas consumiendo solo 11,2 W. Dura mucho y gasta poco, y hasta te ayuda a comenzar el día con su modo Despertador, o a concentrarte con el modo Boost. Jamás habríamos imaginado que una lámpara podría hacer tantas cosas.

Tiene hasta 20 modos personalizados y mide 523 x 414 x 200 mm con un peso de 3,5 kg. Encaja en cualquier escritorio y para cualquier uso, aunque también va genial en mesas de noche o rincones de lectura.

¿Tiene buenas reseñas?

En la web de Dyson, esta lámpara LED inteligente tiene una valoración media de 4,2 sobre 5. Los usuarios que la compran están muy satisfechos con su diseño y, sobre todo, su inteligencia y control por app. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios:

«Compre la lámpara hace 20 días y está teniendo un uso excelentemente práctico y agradable.»

«Diseño muy bueno. Muy recomendable para muchas horas de trabajo.»

«Una vez instalada la lámpara, ya ni siquiera tengo que preocuparme por la luz, porque es totalmente automática. ¡Un sueño hecho realidad!»

Tienes 150 € de ahorro hasta este jueves, cuando termina el Pre Black Friday de Dyson. Si llevabas tiempo esperando una buena oportunidad para esta lámpara, es el momento de aprovecharla. De hecho, puedes pagarla en hasta 6 plazos y, si te registras en la newsletter de Dyson, tienes un 10 % de descuento en tu primer pedido.

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