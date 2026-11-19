Hoy, 19 de noviembre, es una fecha marcada en rojo en el calendario de medio mundo. Grand Theft Auto VI ya está disponible y los jugadores de PlayStation 5 ya pueden hacerse con su copia para volver, por fin, a las calles de una Vice City totalmente renovada.

Tras más de una década de rumores, tráilers que rompían internet y hasta peticiones de baja o días libres para disfrutarla, la gran obra de Rockstar Games ya ha llegado cumpliendo y superando todas las expectativas. ¿Todavía no lo tienes? Si estabas esperando a su lanzamiento para comprar GTA VI al mejor precio, has hecho bien, porque te vamos a ayudar a conseguirlo.

Un estreno que ya ha hecho historia

La expectación no era un fenómeno impostado. GTA VI ya es el juego más reservado de la historia de PlayStation Store y, según las estimaciones de Sensor Tower, acumula unos 1.650 millones de dólares solo en reservas, antes incluso de salir a la venta. Una cifra que deja pequeñas a muchísimas superproducciones y que seguramente hoy mismo explote aún más

La propuesta, además, juega sobre seguro. Aunque transcurre en la región de Leonida, la premisa de volver a Vice City es el gancho perfecto para los que jugaron al antiguo GTA que la llevaba por nombre. Además, Rockstar Games se ha encargado de que la aventura de mundo abierto de Jason y Lucia sea la más grande, ambiciosa, realista e inmersiva que hayan hecho jamás.

Te darás cuenta cuando empieces a jugarlo, pero ya te lo adelantamos: a GTA VI no se juega, GTA VI se vive.

Dónde comprar GTA VI al mejor precio

El precio de referencia de la edición estándar para PS5 es de 79,99 €, aunque algunas tiendas se mueven unos euros por encima o por debajo. Estas son las opciones más interesantes ahora mismo:

Miravia, 76,63 €: el precio más bajo de la lista, aunque funciona como marketplace, así que conviene revisar el vendedor y el plazo de entrega antes de pagar.

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Carrefour, 79,90 €: misma cifra y opción de fraccionar el pago.

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PcComponentes, 79,99 €: con envío gratuito y devolución gratis.

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Fnac, 79,99 €: otra opción segura si prefieres una cadena de las de siempre.

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MediaMarkt, 79,99 €: la alternativa clásica para quien quiere tenerlo cuanto antes.

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Amazon, 79,90 €: la tienda de siempre, con entrega rápida y un precio que suele igualar al más bajo de la competencia si les insistes.

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AliExpress, 79,90 €: han mejorado bastante sus plazos de entrega y condiciones en estos años. Además, si lo encajas con alguna promo de cupones, te puede salir mucho más barato.

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Antes de salir corriendo a la tienda, un detalle importante. Aunque lo compres en formato físico, GTA VI no incluye disco. El juego es tan descomunal (supera los 200 GB) que no cabe en uno, así que lo que encuentras dentro de la caja es un código de descarga para canjear en PlayStation Store. Eso sí, no te vas con las manos vacías: la edición con caja incluye un póster de doble cara y la reserva da acceso al pack Vintage Vice City. Recuerda también que el código está pensado para cuentas de PlayStation registradas en España.

GTA VI ya está disponible y no hay motivo para esperar más. Echa un vistazo a las distintas tiendas y compara precios, plazos de entrega y condiciones. Unos euros de diferencia pueden ser clave para el resto de tus partidas. Seguro que te pueden servir para mejor gastarlos en el mando, en la tarjeta de PlayStation o en un buen refresco para tu primera noche en Leonida.

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