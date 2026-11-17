La Navidad está cada vez más cerca y, con ella vamos a volver con las cenas de empresa, las comidas familiares y todos esos días y noches en las que seguro que nos apetece arreglarnos un poco más de lo habitual. Y como no, el maquillaje debe ser especial en las fechas señaladas, así que nada como comenzar a mirar productos y entre los más buscados estos días, destaca la nueva colección de maquillaje que ha lanzado Mercadona.

En concreto sale hoy, pero ya hace días que se habla en redes de Felin, la nueva colección de maquillaje de edición limitada de Deliplus. La propuesta está dividida en tres sets dedicados al rostro, los ojos y los labios, pero lo primero que llama la atención es probablemente su presentación. Tonos cobre, dorados, estampados animales, espejos y estuches que perfectamente podrían encontrarse en firmas bastante más caras y que además son perfectos incluso como regalo de Navidad.

Mercadona sorprende con una colección de maquillaje navideña que parece de lujo

El maquillaje de fiesta no tiene por qué significar cubrir el rostro con varias capas de producto. De hecho, una piel con aspecto luminoso y un buen toque de colorete puede funcionar mucho mejor cuando después vamos a dar intensidad a los ojos o a los labios. Y es precisamente en esa línea donde se mueve el Face Set Felin de Mercadona, pensado para aportar luz y color sin complicar demasiado el maquillaje.

Dentro se encuentra Wild Glow Duo, una paleta que combina iluminador y colorete de acabado satinado y alta pigmentación. El formato incorpora un espejo y viene acompañado por una brocha doble desmontable en tono cobre. Uno de sus extremos permite trabajar el iluminador con mayor precisión mientras que la parte más grande y biselada está pensada para aplicar y difuminar el colorete.

Es uno de esos productos que pueden resultar especialmente útiles durante las fiestas porque resuelve buena parte del maquillaje del rostro sin llenar el neceser. Un poco de colorete, iluminador en la zona alta del pómulo y una piel bien preparada pueden ser suficientes para una comida de Navidad. Para la noche, siempre se puede aumentar la intensidad o acompañarlo con un maquillaje de ojos más marcado. Además, la presentación vuelve a ser parte importante del conjunto. El set incluye una caja acolchada que puede reutilizarse posteriormente para guardar maquillaje, joyas o pequeños accesorios.

Sombras borgoña, negro y brillo para las noches de fiesta

Los ojos son probablemente la parte de la colección que más juego puede dar durante las próximas semanas. Mercadona ha preparado una paleta con siete sombras que combina dos acabados mate con cinco tonos perlados. Encontramos colores claros para maquillajes más suaves, pero también negro y borgoña, dos tonos especialmente fáciles de llevar durante los meses de invierno y que funcionan muy bien cuando buscamos una mirada más intensa.

Y luego el Eyes Kit se completa con la máscara Hypnotic, de color negro intenso. Su fórmula está diseñada para aportar volumen, longitud y curvatura y utiliza un gupillón con forma de cobra que ayuda a trabajar las pestañas. El envase tampoco pasa desapercibido, con una serpiente dorada siguiendo la estética felina que da nombre a toda la colección.

Los labios nude que destacan dentro de la colección

Mercadona no ha apostado en esta ocasión por convertir el rojo en el protagonista de los labios. El Lip Combo Felin se mueve en tonos nude y reúne tres productos que pueden utilizarse juntos o por separado: el perfilador Wild Liner, la barra Slim Lips y Diamond Gloss.

El perfilador tiene una textura cremosa y está pensado para definir el contorno de los labios, mientras que la barra Slim Lips mantiene el mismo tono nude con un acabado mate. Para quienes prefieren algo más llamativo, Diamond Gloss añade un acabado brillante con efecto látex. Juntos permiten hacer ese tipo de labio definido y con volumen que funciona especialmente bien cuando el peso del maquillaje está en los ojos.

El set vuelve a jugar con la presentación, en este caso mediante un estuche con estampado de leopardo, detalles dorados, cierre imantado y espejo interior. Es fácil entender por qué la colección puede funcionar también como regalo de Navidad. Y es que más allá del producto, todo está pensado para que al abrirlo tenga ese punto especial que normalmente asociamos con firmas de gama más alta.

Felin se completa con una laca de uñas roja y un aceite para cuidarlas, además de varias fragancias de edición limitada. Entre ellas aparecen ComoTú Onyx, ComoTú Caimán y las nuevas propuestas de My Soul, Lyra y Orion. Estos productos han comenzado a llegar antes que el maquillaje, mientras que los tres sets principales estarán disponibles a partir de hoy 17 de noviembre.

Mercadona vuelve así a reservar para las semanas previas a Navidad una de esas colecciones que ya se comenta mucho en redes sociales. Y entendemos el porqué destacan todos los productos y muchas personas irán directas por ejemplo a por el iluminador satinado, la sombra borgoña o el gloss brillante con los que transformar el maquillaje habitual en el mejor que se va a poder llevar esta Navidad.

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