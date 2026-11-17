El Black Friday 2026 se acerca y puede ser una buena oportunidad para renovar el armario de invierno sin pagar de más. Entre las prendas que merece la pena vigilar durante las próximas semanas están los abrigos de mujer, una de las compras más importantes de la temporada por su uso frecuente y su precio, generalmente superior al de otras piezas. Zara y Mango cuentan esta temporada con diseños muy diferentes: desde propuestas de efecto pelo y ante hasta opciones acolchadas pensadas para los días de lluvia. Estos cuatro modelos parten de precios distintos y conviene anotarlos antes de que comiencen las promociones.

La selección reúne dos abrigos de Zara y dos prendas de Mango, con estilos que permiten responder a necesidades diferentes. El reversible de doble faz y el modelo de lana con cuello desmontable apuestan por una estética más sofisticada, mientras que el anorak acolchado ofrece una alternativa práctica para el frío y la lluvia ligera. La propuesta de ante con interior de efecto pelo, por su parte, combina una silueta midi con un acabado cálido. Ninguno de estos precios debe interpretarse como una rebaja anunciada: son los importes actuales de cada artículo. La idea es tenerlos localizados y comprobar si el Black Friday, que en 2026 se celebra el 27 de noviembre, trae una reducción real.

Cuatro abrigos de mujer para tener en la mira antes del Black Friday 2026

Abrigo reversible doble faz: dos acabados en una misma prenda

El abrigo reversible doble faz de Zara cuesta actualmente 79,95 euros y está disponible en color marrón. Su principal atractivo es que permite cambiar de aspecto según el lado que se lleve hacia fuera, por lo que ofrece dos acabados en una sola prenda.

Combina tejido de efecto pelo con efecto piel, una mezcla de texturas que aporta contraste y un aire invernal sin recurrir a un diseño excesivamente complicado.

La prenda presenta cuello de solapa y manga larga, además de bolsillos delanteros y cierre frontal con botones. Su tono marrón facilita la combinación con vaqueros, pantalones negros, vestidos de punto o conjuntos en tonos beige y crema.

Para el día a día puede funcionar con botas y prendas informales, mientras que el acabado de efecto pelo permite incorporarlo a estilismos algo más cuidados. Al ser reversible, también conviene comprobar cómo quedan los bolsillos y el cierre en cada una de sus caras antes de decidir la talla.

Abrigo de lana con solapa y efecto pelo desmontable

La segunda opción de Zara es un abrigo confeccionado con lana, cuyo precio actual es de 99,95 euros. Se puede encontrar en visón claro o negro y destaca por un detalle que modifica bastante su apariencia: el tejido de efecto pelo del cuello es desmontable.

De este modo, se puede llevar con un acabado más llamativo o retirarlo para conseguir una línea más sencilla y clásica.

Tiene cuello de solapa, manga larga con hombreras y bolsillos delanteros de vivo. El bajo incorpora una abertura en la espalda, un recurso que facilita el movimiento al caminar, mientras que el cierre frontal combina un botón con un cinturón del mismo tejido.

La posibilidad de ajustar la cintura ayuda a definir la silueta y convierte el diseño en una alternativa para llevar tanto con pantalones de vestir como con vestidos o faldas. Entre los dos colores, el negro resulta especialmente versátil; el visón claro, en cambio, aporta luminosidad a los conjuntos de invierno.

Anorak acolchado con capucha: una opción funcional

Mango propone un anorak acolchado con capucha cuyo precio actual es de 79,99 euros. Está disponible en chocolate y negro, además de beige, un tono que la marca ofrece exclusivamente online. A diferencia de los abrigos más estructurados de la selección, este modelo prioriza la comodidad y la protección para los días de temperaturas bajas o tiempo inestable.

No equivale a una prenda impermeable preparada para aguaceros intensos, por lo que conviene tener presente el alcance de esa protección. Puede combinarse con vaqueros, pantalones deportivos o prendas de punto, y es una opción adecuada para quienes buscan un abrigo cómodo para los desplazamientos cotidianos.

Abrigo efecto ante con terminaciones de pelo

La segunda propuesta de Mango tiene un precio actual de 149,99 euros y se presenta en marrón medio. Es un modelo exclusivo online, confeccionado en tejido de antelina y con interior de efecto pelo, una combinación que busca ofrecer una apariencia similar a la del ante y una sensación más cálida al vestirlo. Su diseño recto y largo midi le da una presencia más elegante que la de un anorak convencional.

Cuenta con cuello de solapa ancha, manga larga con puño vuelto y dos bolsillos. Las costuras decorativas añaden detalle al acabado sin recargarlo, mientras que el cierre de botones mantiene una estética clásica. El tono marrón medio permite llevarlo con prendas crudas, negras, vaqueros o conjuntos en distintas tonalidades tierra.

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