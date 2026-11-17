Cada año me pasa lo mismo: me prometo que esta vez compraré los regalos de Navidad con tiempo y acabo recorriendo tiendas a última hora, con prisas y pagando más de la cuenta. Este año he decidido cambiar el plan, y Amazon me lo ha puesto fácil. Sin esperar al último viernes de noviembre, la tienda ya ha activado sus ofertas anticipadas de Black Friday, con rebajas que en algunos productos llegan hasta el 50%.

Y no hablamos de descuentos testimoniales en artículos que nadie quiere. Entre las ofertas hay tecnología, pequeños electrodomésticos, juguetes, productos de belleza y caprichos de esos que siempre funcionan como regalo. Es justo el tipo de compra que suele dispararse en diciembre, así que adelantarse tiene mucho sentido: se ahorra dinero, se evitan las roturas de stock de última hora y los paquetes llegan con margen de sobra antes de Nochebuena.

Además, conviene recordar que Amazon amplía su política de devoluciones en estas fechas, de modo que si algún regalo no acierta, se podrá cambiar sin problema después de las fiestas. Con eso en mente, he hecho mi propia lista y estos son los productos que ya tengo en el carrito.

4 chollazos de Amazon antes del Black Friday

Te voy a dar 4 ideas que nunca fallan y que me van a hacer quedar genial con mi familia y amigos esta Navidad 2026.

Echo Dot (Alexa)

El primero de la lista es un clásico que nunca falla como regalo: el Echo Dot de quinta generación. Es el altavoz inteligente más popular de Amazon y, con este descuento, un detalle perfecto tanto para quien todavía no tiene Alexa en casa como para quien quiere añadir un altavoz más en otra habitación.

Por fuera mantiene el diseño esférico y compacto de la generación anterior, pero por dentro mejora bastante. El sonido es más claro y con más graves que en modelos anteriores, así que funciona bien para escuchar música, podcasts o la radio mientras se cocina o se trabaja. Además, incorpora un sensor de temperatura y detección de movimiento por ultrasonidos, lo que permite crear rutinas como encender la calefacción si hace frío o activar las luces al entrar en la habitación. También se puede pausar la música o posponer una alarma con un simple toque en la parte superior.

A todo eso se suma lo de siempre con Alexa: alarmas, temporizadores, recordatorios, el tiempo, noticias y control por voz de bombillas, enchufes y otros dispositivos compatibles del hogar.

Ahora está disponible por 33 euros euros, frente a los 89,99 euros que cuesta normalmente.

Kindle Paperwhite de Amazon

Si en tu lista hay alguien que lee mucho (o que lleva tiempo diciendo que quiere leer más), el Kindle Paperwhite es uno de esos regalos que se usan a diario durante años. Es el lector de libros electrónicos con mejor equilibrio entre precio y prestaciones de toda la gama de Amazon, y este modelo de 2024 es el más rápido que ha fabricado la marca hasta ahora.

La pantalla crece hasta las 7 pulgadas, con tecnología sin reflejos para leer a pleno sol como si fuera papel, y un tono de luz cálida ajustable que se agradece mucho en la lectura nocturna. Los pasos de página son más ágiles que en generaciones anteriores y la batería es uno de sus puntos fuertes: puede durar hasta 12 semanas con una sola carga. Además, es resistente al agua, así que se puede leer tranquilamente en la bañera o en la piscina, y sus 16 GB de almacenamiento dan para miles de libros.

Ahora está disponible por 154,99 euros, frente a los 224,99 euros de su precio habitual.

Dyson Airwrap – Secador de pelo y rizador

Hay regalos que hacen ilusión y regalos que, además, cambian el día a día de quien los recibe. La Dyson Cyclone V10 pertenece a los dos grupos. Las aspiradoras de la marca británica son de esos caprichos que mucha gente quiere pero pocos se compran, precisamente por su precio, así que las campañas de descuentos son el mejor momento para hacerse con una.

Es una aspiradora sin cable con 150 AW de potencia de succión gracias al motor digital Dyson V10, y su batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía, suficiente para limpiar una casa entera de una sola vez. Tiene tres modos de potencia para adaptarse a cada superficie, un depósito de 0,76 litros que se vacía con un solo gesto sin tocar la suciedad y un sistema de filtrado que retiene el polvo fino y los alérgenos, algo especialmente útil en hogares con mascotas o personas con alergia.

Además, se convierte en aspiradora de mano en segundos, y esta versión incluye un adaptador pensado para llegar a zonas difíciles como rincones, debajo de los muebles o los huecos más altos, donde la escoba tradicional no llega.

Ahora está disponible por 329 euros, frente a los 479 euros que cuesta normalmente. Un descuentazo del 31% que no podía dejar pasar.

Impresora 3D

Este es el regalo sorpresa de mi lista, y probablemente el que más juego va a dar. Las impresoras 3D han dejado de ser cosa de ingenieros y aficionados expertos, y la Bambu Lab A1 Mini es buena prueba de ello: es una de las más recomendadas para quien quiere empezar en este mundo sin pelearse con ajustes complicados.

Su gran baza es que lo hace casi todo sola. Tiene calibración completamente automática, de modo que no hace falta nivelar la cama ni ajustar la boquilla a mano antes de imprimir, algo que suele frustrar a los principiantes. Ofrece un volumen de impresión de 180 × 180 × 180 mm, suficiente para figuras, organizadores, piezas de repuesto, macetas o pequeños regalos hechos en casa, y es rápida y silenciosa, así que se puede tener en el salón o en el escritorio sin molestar.

Además, se controla desde el móvil con la app de la marca, que da acceso a miles de modelos listos para imprimir. Y si con el tiempo se le quiere sacar más partido, admite el módulo AMS Lite para imprimir en varios colores a la vez. Es el regalo perfecto para un niño curioso, un aficionado a las manualidades o cualquiera que siempre esté inventando cosas.

La he conseguido por 339,02 euros, un chollazo sin precedentes que me va a ir genial.

Política comercial okshopping