La Coruña volvió a convertirse anoche en uno de los grandes puntos de encuentro de la industria internacional de la moda. Marta Ortega reunió a algunos de los nombres más influyentes del sector en la inauguración privada de The Hamster Becomes the Problem, la exposición que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) dedica al fotógrafo británico David Sims. Una cita que congregó en el muelle de Batería a diseñadores, modelos, fotógrafos y figuras imprescindibles de la industria, con invitados llegados de distintos rincones del mundo.

Marta Ortega acudió con un vestido de John Galliano para Zara, una de las piezas de la colaboración entre el diseñador británico e Inditex que ha convertido en una de sus favoritas durante las últimas semanas. Se trata de un diseño midi estampado en tonos marrones, con escote cuadrado, cintura entallada y un pequeño volante sobre el hombro, que combinó con zapatos negros de punta y el pelo recogido.

John Galliano fue uno de los grandes protagonistas de la velada. El creador, que posó junto a la cantante gaditana Judeline, mantiene una estrecha relación profesional con Marta Ortega desde que se conocieron a través de las exposiciones de la fundación. De aquel encuentro surgió un acuerdo creativo de dos años con Zara, cuya primera colección llegó a las tiendas el pasado 1 de octubre. Una colaboración en la que Galliano revisita prendas de temporadas anteriores, las desmonta y vuelve a construirlas. Es, además, su primer gran proyecto de moda desde que abandonó Maison Margiela en 2024.

De Pierpaolo Piccioli a Grace Coddington: los invitados de Marta Ortega

La lista de asistentes volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de Marta Ortega y el peso internacional que han adquirido las exposiciones de la fundación. Entre los invitados destacó Pierpaolo Piccioli, que conoce muy bien el universo de la anfitriona. Durante su etapa al frente de Valentino diseñó cuatro conjuntos de alta costura para la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta, celebrada en 2018. El diseñador italiano llegó a La Coruña apenas dos semanas después de que Balenciaga anunciara su salida de la firma.

También estuvo Pieter Mulier, que este verano asumió la dirección creativa de Versace después de su etapa en Alaïa. Junto a ellos, la velada contó con figuras fundamentales de la fotografía y las revistas de moda, como Grace Coddington, antigua directora creativa de la edición estadounidense de Vogue; los fotógrafos neerlandeses Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, y el director de arte Fabien Baron.

La lista de asistentes incluyó asimismo a Eugenia Silva, la modelo y actriz polaca Małgosia Bela, la diseñadora Bella Freud y Lucie de la Falaise. También acudieron la modelo Lily McMenamy y el peluquero británico Duffy. Entre los rostros más jóvenes destacó Judeline, que posó junto a Galliano con un vestido negro largo con transparencias.

David Sims, 35 años detrás de algunas de las imágenes más icónicas de la moda

La cita tenía un protagonista indiscutible: David Sims, uno de los fotógrafos británicos más influyentes de las últimas décadas. Nacido en Sheffield en 1966, Sims comenzó a destacar en los años noventa y firmó algunas de las imágenes que contribuyeron a definir la estética de aquella época. Una de las más recordadas es su fotografía de Kate Moss para Calvin Klein en 1993, con la modelo en ropa interior sobre un fondo blanco.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con firmas como Yohji Yamamoto y ha publicado en cabeceras de referencia como The Face e i-D. La exposición de La Coruña permite recorrer 35 años de trabajo, desde sus primeros experimentos con la fotografía digital a finales de los noventa hasta sus encargos editoriales, campañas publicitarias y fotografías más personales.

El recorrido está organizado por temas y permite descubrir distintas facetas del universo creativo del fotógrafo: desde imágenes concebidas para campañas de moda hasta fotografías que forman parte de su propio archivo. Una retrospectiva que toma el relevo de la exposición que el Centro MOP dedicó este verano a Paolo Roversi.