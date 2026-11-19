Tamara Gorro ha reaparecido ante las cámaras después de conocerse su ruptura con Cayetano Rivera. Como no podía ser de otra manera, lo ha hecho en el plató de Y ahora Sonsoles, donde trabaja habitualmente como colaboradora y donde se ha sincerado con sus compañeros sobre cómo se siente en estos momentos. Sin entrar en mayores detalles, la influencer ha asegurado que ella va a continuar siendo fiel a su discreción y, de hecho, no ha querido contar los motivos que les han llevado a tomar caminos diferentes.

«Yo no voy a hablar ni de qué ha pasado, ni de cómo, ni de nada. Es que yo no voy a hablar nada, voy a seguir en la misma línea. No he hablado estando con alguien, no voy a hablar sin estar. […] Yo no voy a contar nada. No voy a mentir, pero no voy a decir nada. Porque nunca he hablado nada de mi vida en ese sentido», comenzaba a decir. Sin desvelar la fecha exacta en la que decidieron romper con su romance, Tamara señalaba que en el momento en que publica un vídeo en sus redes, desvelando a sus seguidores que le gustaría ser madre, ella ya no estaba con el torero. Por lo que las interpretaciones de muchos de que le gustaría adentrarse en la maternidad de la mano del mencionado eran completamente falsas. «Yo ahí ya no estaba con él. Compartí con mi familia virtual el deseo de volver a ser madre, que lo tengo desde hace años. Y ese día lo pongo, punto. Y los medios son los que avivan todo», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Sobre cómo se encuentra en estos momentos, Tamara ha sido muy clara: «Yo estoy bien desde que tengo salud. Y después, creo que estoy en un crecimiento personal y ahora mismo estoy en un punto que llevo un año extremadamente malo. Y mis hijos están mal, como ya lo dije. Y como madre, tengo el deseo y la obligación, primero de estar yo bien para que ellos estén mejor. O sea, me centro en mi trabajo, en mis hijos y en mí. Y después el mundo», explicaba.

Para terminar, la de Móstoles ha querido dedicar unas emotivas palabras a Cayetano, asegurando que, a pesar de que ya no están juntos, le tiene un especial cariño. «Quiero mucho a Cayetano, lo adoro. Espero que esté siempre en mi vida, claro que sí», concluía.

El comunicado de Cayetano Rivera

Horas antes de que Tamara se sentara en el plató, Cayetano quiso publicar un comunicado en sus redes que la propia influencer ha definido como un acto «muy caballeroso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cayetano Rivera (@cayetanorivera)

«Hola a todos. Hace poco se dio una noticia sobre mi relación. Esta tarde Tamara vuelve a su programa y, evidentemente, le van a preguntar. Pero no quiero que tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos», expresaba.