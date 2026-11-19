Isabel Preysler ha estrenado una nueva faceta alejada de las alfombras rojas y los habituales compromisos sociales. La conocida como reina de corazones se ha convertido en presidenta de honor de la asociación No me toques, una iniciativa dedicada a prevenir los abusos sexuales a menores y acompañar tanto a las víctimas como a sus familias. Un compromiso que ha aceptado con especial ilusión y que le ha llevado a hablar abiertamente de una cuestión que durante muchos años le resultó difícil abordar incluso dentro de su propia familia: la educación sexual de sus cinco hijos y la importancia de enseñar a los niños a protegerse frente a posibles abusos.

La socialité ha acudido este miércoles 18 de noviembre a la presentación de esta iniciativa en Madrid, un acto celebrado a las puertas del Día Mundial de la Infancia y en el que ha contado con un apoyo muy especial: el de su yerno, Íñigo Onieva. El empresario, que ha cedido el espacio del club que regenta para celebrar el encuentro, ha querido arropar públicamente a su suegra y ha protagonizado junto a ella una imagen de complicidad poco habitual ante las cámaras. «Lo que pueda aportar, que es el espacio, feliz», ha explicado, antes de reconocer que está «muy orgulloso» de esta nueva faceta de Isabel. «Estamos ante personas indefensas, los niños, y darles voz es una cosa muy importante», ha añadido.

Por su parte, Isabel Preysler ha explicado por qué no dudó en aceptar la propuesta de Paz Gómez, presidenta de la asociación. «Cuando Paz me lo propuso, pensé que no podía decirle que no. He sido una persona muy afortunada en la vida. Tuve una infancia feliz y tengo cinco hijos y diez nietos maravillosos. Sentí que tenía que devolverle algo a la vida y a la sociedad. Voy a ayudar en lo que Paz pretende de mí: dar visibilidad a la asociación», ha confesado en declaraciones a Y ahora Sonsoles. Unas palabras con las que ha dejado claro que quiere aprovechar su popularidad para contribuir a visibilizar una realidad sobre la que considera imprescindible seguir concienciando.

Isabel Preysler reconoce que tardó años en hablar de sexualidad con sus hijos

Más allá de su nuevo compromiso solidario, Isabel ha echado la vista atrás para recordar cómo afrontó la educación de Julio José, Enrique, Chábeli, Tamara y Ana cuando eran pequeños. Y lo ha hecho con una confesión especialmente reveladora: hablar de sexualidad con sus hijos no siempre fue sencillo. La socialité ha reconocido que, durante la adolescencia de los mayores, no existía la misma confianza que tienen actualmente muchos padres con sus hijos para abordar cuestiones íntimas y responder con naturalidad a sus preguntas. «No, todavía no tenía esa confianza. Pero sí les decía algunas cosas», ha explicado, antes de admitir que «he tardado muchísimo más en poder hablar de esos temas con mis hijos».

De hecho, la educación que recibieron Julio José y Enrique Iglesias durante sus años en Estados Unidos también influyó en la manera en la que reaccionaban ante determinadas imágenes cuando regresaban a España. Isabel ha recordado una anécdota familiar que ilustra las diferencias culturales que percibían sus hijos entre ambos países, especialmente en lo relacionado con los contenidos que aparecían en televisión. «Cuando mis hijos se marcharon a Estados Unidos, en algunos aspectos volvieron incluso con más retraso. Cuando regresaban a España y veían los anuncios de televisión, casi se escandalizaban. En Estados Unidos no veían desnudos ni determinadas imágenes», ha relatado.

La filipina todavía recuerda las reacciones de los dos hermanos cuando se encontraban con alguno de aquellos anuncios delante de ella. «Cuando eran pequeños, Julio y Enrique se daban codazos y se reían al verlas. Yo les decía: ‘Oye, niños, si no sois suficientemente maduros para ver tranquilamente la televisión, no la vais a ver’», ha contado. Una anécdota que demuestra cómo han cambiado las conversaciones sobre sexualidad y educación entre padres e hijos con el paso de las generaciones y que contrasta con la naturalidad con la que, según observa ahora, sus descendientes abordan estos asuntos.

El contundente consejo de Isabel Preysler a sus diez nietos

La presidenta de honor de ‘No me toques’ también ha querido compartir el mensaje que transmitiría a sus diez nietos para enseñarles a reconocer sus límites y no permitir comportamientos que puedan hacerles sentir incómodos. Isabel tiene claro que la prevención debe empezar desde edades tempranas y que los niños necesitan saber que tienen derecho a decir que no, incluso cuando se trata de personas de su entorno. Su consejo ha sido especialmente directo: «Les diría que no se dejen nunca. Primero, que jamás se vayan con una persona a la que no conozcan. Segundo, que nunca permitan que nadie los toque. No tienen por qué consentirlo. Nadie tiene derecho a tocarlos», ha sentenciado.

Con este nuevo compromiso, Isabel Preysler pone su popularidad al servicio de una causa social que considera especialmente importante. Una faceta menos conocida de la socialité que, en esta ocasión, ha dejado a un lado los habituales asuntos de la crónica social para hablar de su experiencia como madre y abuela, reconocer las dificultades que encontró a la hora de educar a sus hijos y compartir un mensaje que ahora quiere hacer llegar a sus diez nietos.