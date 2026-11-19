Un exclusivo reloj diseñado por Richard Mille junto a Rafa Nadal podría convertirse en una de las grandes estrellas de las subastas de relojería de este invierno. Se trata del RM 35-02 Rafael Nadal Carbon TPT , un modelo de 2017 cuyo precio podría alcanzar los 364.430 euros en una puja organizada por Bonhams en Nueva York el próximo 8 de diciembre. Una pieza que reúne exclusividad, innovación técnica y la historia de una colaboración con uno de los deportistas españoles más importantes de todos los tiempos.

La relación entre Rafa Nadal y Richard Mille comenzó en 2008 con un objetivo muy concreto: crear relojes capaces de soportar las exigencias físicas del tenis profesional sin renunciar a la precisión y al diseño. De esta colaboración nació una colección que se ha convertido en una de las más reconocidas de la alta relojería deportiva.

Presentado en 2016, el RM 35-02 supuso un avance importante respecto a sus predecesores, los RM 035 y RM 35-01, al convertirse en el primer modelo automático de la línea Nadal . Incorpora el calibre RMAL1, un movimiento esqueletizado con rotor de geometría variable patentado que adapta la eficiencia de carga al nivel de actividad del usuario.

Su caja tonneau está fabricada en Carbon TPT negro , un material compuesto por capas de fibra de carbono sometidas a altas presiones y temperaturas. Esta construcción proporciona una gran ligereza y resistencia, además de un característico acabado veteado. La esfera esqueletizada, la correa de caucho rojo y el fondo de zafiro antirreflejante completan su estética deportiva. El reloj está diseñado para soportar impactos de hasta 5.000 G, una característica especialmente relevante para un deportista de élite.

El ejemplar que Bonhams ofrecerá en Nueva York corresponde a la referencia RM 35-02 CA , fabricada en 2017. Procede de un único propietario y se entregará acompañado de su estuche de viaje original. Su precio original rondaba los 132.100 euros, pero su cotización ha experimentado un notable incremento. La casa de subastas estima que podría venderse por entre 182.200 y 364.430 euros.

Rafa Nadal y su colección de relojes

Pero ¿tiene Rafa Nadal alguno de estos exclusivos relojes? Sí, el tenista ha lucido diferentes creaciones de Richard Mille , tanto dentro como fuera de las pistas. Entre las más emblemáticas destaca el RM 027 Tourbillon, presentado en 2010 y concebido para que pudiera competir con él en la muñeca gracias a su extraordinaria ligereza.

Posteriormente, llegaron modelos como el RM 27-01, el RM 27-02 y el RM 27-03, inspirados en los colores de la bandera española. La colección continuó creciendo con el RM 27-04 y el RM 27-05 Flying Tourbillon, presentado en 2024. No obstante, no existe información pública que permita conocer con exactitud qué modelos conserva actualmente Nadal ni el valor total de su colección privada.